فرمانده انتظامی رشت از توقیف یک کامیون حامل ۲۰ تن شن و ماسه به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال که به صورت غیرمجاز برداشت شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران انتظامی پاسگاه سراوان، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک کامیون حامل شن و ماسه را متوقف و در بازرسی از این کامیون، ۲۰ تن شن و ماسه که بدون مجوز قانونی از بستر رودخانه برداشت شده بود، کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: راننده ۲۵ ساله خودروی باری به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رشت با تأکید بر برخورد قانونی با متجاوزان به منابع طبیعی، از شهروندان خواست موارد مشابه را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.