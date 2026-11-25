فرهنگ بسیجی تنها عضویت در نهادی خاص نیست، بلکه تفکر و سبک زندگی مبتنی بر ایمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، تفکر و سبک زندگی و فرهنگ بسیجی، تنها یک عنوان یا عضویت در یک نهاد خاص نیست؛ بلکه یک تفکر، باور و سبک زندگی است که ریشه در ایمان، اخلاص و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام دارد.

اطاعت از رهبری و ولایت فقیه، حضور به‌موقع در میدان و خدمت بی‌منت به مردم، از شاخصه‌های اصلی این فرهنگ است.

بسیجی منتظر نمی‌ماند، وقتی پای حل مشکلات مردم به میان می‌آید، وارد میدان می‌شود و بدون هیچ چشم‌داشتی خدمت می‌کند.

فرهنگ بسیجی متعلق به یک ارگان و قشر خاصی نیست، فرهنگی است که با عشق به مردم، خدمت به میهن و پایبندی به ارزش‌های انسانی معنا پیدا می‌کند.