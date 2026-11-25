در رده سنی بزرگسالان، امیرمحمد رحمانی در پرش خرک به نشان نقره رسید و امیرعباس مجاهد در مرحله نهایی بارفیکس سوم شد و نشان برنز گرفت.

در رده سنی جوانان نیز ارشیا پورغلام در فینال بارفیکس به مدال برنز رسید و در پارالل با کسب رتبه نخست، مدال طلا را به دست آورد.

همچنین راهین حسین‌پناهی در فینال پارالل به مدال نقره رسید و در خرک حلقه نیز در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره دیگری کسب کرد.

در بخش بانوان بزرگسال، هنگامه هادیانی که به فینال پرش خرک راه یافته بود، با عملکرد قابل توجه در مرحله نهایی به مقام سوم رسید و مدال برنز گرفت.

روز گذشته نیز هومن جعفری و ارشیا پورغلام در بخش قهرمان قهرمانان به ترتیب در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان به مدال برنز دست یافتند.

بدین ترتیب نمایندگان ایران در جام ورونین روسیه با کسب یک نشان طلا، سه نقره و پنج برنز و مجموع ۹ مدال به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.