جام ورونین روسیه؛ ۹ نشان رنگارنگ برای ژیمناستیک ایران
نمایندگان ژیمناستیک کشورمان در رقابتهای جام ورونین روسیه با کسب ۹ نشان در بخشهای مختلف به کار خود پایان دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نمایندگان ژیمناستیک ایران در رقابتهای جام ورونین روسیه با کسب ۹ نشان در بخشهای مختلف ردههای سنی بزرگسالان و جوانان به کار خود پایان دادند.
در رده سنی بزرگسالان، امیرمحمد رحمانی در پرش خرک به نشان نقره رسید و امیرعباس مجاهد در مرحله نهایی بارفیکس سوم شد و نشان برنز گرفت.
در رده سنی جوانان نیز ارشیا پورغلام در فینال بارفیکس به مدال برنز رسید و در پارالل با کسب رتبه نخست، مدال طلا را به دست آورد.
همچنین راهین حسینپناهی در فینال پارالل به مدال نقره رسید و در خرک حلقه نیز در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره دیگری کسب کرد.
در بخش بانوان بزرگسال، هنگامه هادیانی که به فینال پرش خرک راه یافته بود، با عملکرد قابل توجه در مرحله نهایی به مقام سوم رسید و مدال برنز گرفت.
روز گذشته نیز هومن جعفری و ارشیا پورغلام در بخش قهرمان قهرمانان به ترتیب در ردههای سنی بزرگسالان و جوانان به مدال برنز دست یافتند.
بدین ترتیب نمایندگان ایران در جام ورونین روسیه با کسب یک نشان طلا، سه نقره و پنج برنز و مجموع ۹ مدال به کار خود در این رقابتها پایان دادند.