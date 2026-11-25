در نشست شورای اداری استان مرکزی، مسئولان استان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی و نظارت بر مصارف غیرضروری، از اجرای طرح مدیریت مصرف گاز با مشارکت مردم، سپاه روح‌الله و شرکت گاز استان خبر دادند.

بسیج به میدان مدیریت مصرف انرژی می‌آید؛ تأکید بر مقابله با هدررفت منابع

بسیج به میدان مدیریت مصرف انرژی می‌آید؛ تأکید بر مقابله با هدررفت منابع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط محدودیت تأمین گاز کشور، نوسازی تجهیزات فرسوده، اصلاح الگوی مصرف و برخورد با هدررفت انرژی در دستگاه‌های اجرایی و صنایع را ضروری دانست.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در نشست شورای اداری استان مرکزی با اشاره به خروج حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز پارس جنوبی از مدار، مدیریت مصرف را در کنار افزایش تولید و جبران ظرفیت‌های ازدست‌رفته ضروری عنوان کرد.

وی فرسودگی تجهیزات صنعتی و استفاده از وسایل گرمایشی پرمصرف را از عوامل هدررفت انرژی دانست و بر توسعه استفاده از بخاری‌های کم‌مصرف، نوسازی تجهیزات و اصلاح سوخت ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین خواستار نظارت جدی بر مصرف انرژی در ادارات و واحد‌های صنعتی شد و گفت: روشن ماندن وسایل گرمایشی و روشنایی در فضا‌های بدون استفاده، هدر دادن سرمایه‌های ملی است و گروه‌های نظارتی باید با مصارف غیرضروری برخورد کنند.

دری نجف‌آبادی فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی را از الزامات اصلاح الگوی مصرف دانست و نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، را در ترویج شیوه‌های صحیح مصرف و صرفه‌جویی مهم ارزیابی کرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی، توسعه آبیاری قطره‌ای و کشت گلخانه‌ای را از راهکار‌های جلوگیری از هدررفت آب برشمرد.

امام جمعه اراک همچنین با تبریک هفته بسیج، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت به مردم را ضروری دانست و بر پیگیری طرح‌های عمرانی استان از جمله تکمیل تقاطع‌های غیرهمسطح، پل سراب، پل شهید پاکپور و طرح‌های شهر‌های امیرکبیر و مهاجران تأکید کرد.

استاندار مرکزی نیز با اشاره به کاهش حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعبی گاز کشور بر اثر حملات دشمن به زیرساخت‌های انرژی گفت: مدیریت مصرف گاز در فصل سرد، اقدامی راهبردی برای تداوم تولید و عبور کشور از شرایط جنگی است.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه بیش از یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شده و حدود ۸۰ درصد مصرف گاز در فصل سرد به بخش خانگی اختصاص دارد، افزود: صرفه‌جویی در مصرف انرژی علاوه بر کمک به تأمین سوخت نیروگاه‌ها، به حفظ چرخه تولید کشور و پشتیبانی از رزمندگان کمک می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف گاز با همکاری سپاه روح‌الله و شرکت گاز استان مرکزی گفت: این طرح با مشارکت مردم و با محوریت محله‌ها و خانواده‌ها اجرا می‌شود و در صورت موفقیت، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

استاندار مرکزی بر نظارت مدیران بر اجرای دستورالعمل‌های مصرف بهینه تأکید کرد و افزود: خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی پس از پایان ساعت کاری، کاهش دمای محیط، استفاده از پوشش مناسب و مدیریت مصرف در مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید جدی گرفته شود.

زندیه‌وکیلی این طرح را اقدامی عملیاتی و مستمر دانست و گفت: نتایج اولیه آن پس از یک هفته ارزیابی می‌شود و اجرای طرح تا پایان فصل سرما ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر نقش خانواده‌ها، بانوان، معلمان، ائمه جمعه و فعالان اجتماعی در فرهنگ‌سازی و نظارت بر مصرف بهینه انرژی تأکید کرد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی نیز با اشاره به ظرفیت گسترده بسیج در عرصه‌های مختلف، از آمادگی این مجموعه برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در زمینه مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

سردار مرتضی عمو مهدی گفت: حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان، عضو رسمی بسیج هستند که ۲۰ هزار نفر در مأموریت‌های دفاعی و امنیتی و ۲۸۰ هزار نفر در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند.

وی بسیج را ظرفیت عظیم مردمی دانست که از مردم، با مردم و برای مردم فعالیت می‌کند و افزود: این مجموعه آمادگی دارد در حوزه‌هایی همچون محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی، سازندگی و ارتقای خدمات به مردم با دستگاه‌های اجرایی همکاری کند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی، مشارکت بسیج در تأمین ذخایر خونی و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی را از نمونه‌های این همکاری برشمرد و گفت: ظرفیت بسیج برای فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف گاز، به‌ویژه در میان مشترکان پرمصرف، به کار گرفته می‌شود.

عمو مهدی همچنین با اشاره به فعالیت قرارگاه‌های پیشرفت محله و ظرفیت بسیج مساجد و محلات افزود: این قرارگاه‌ها می‌توانند با همکاری دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و رفع مسائل و نیاز‌های محلات نقش مؤثری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: برخورداری از منابع غنی انرژی نباید بهانه‌ای برای اسراف باشد و رزمایش مشترک شهید پاکپور فرصتی برای آگاه‌سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.