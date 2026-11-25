به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، محمدصالح جوکار در پیامی در پی درگذشت روحانی وارسته و عالم ربانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی امام جمعه بخش خضرآباد یزد را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت روحانی وارسته، عالم ربانی و خدمتگزار صدیق دین و مردم، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه فقید بخش خضرآباد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن روحانی متعهد و مردمی، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر تبلیغ و تبیین معارف نورانی اسلام، ترویج فرهنگ اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، اقامه نماز جمعه و جماعت و خدمت به مردم شریف منطقه سپری کرد. ایشان با حضور مستمر در میان مردم، دلسوزی و همراهی با اهالی، و تلاش برای تقویت باورهای دینی و حفظ وحدت و همدلی، نقشی ارزشمند در اعتلای فرهنگی و معنوی دهستان کذاب و بخش خضرآباد ایفا نمود.

بی‌تردید، سال‌های خدمت صادقانه آن فقید سعید، در سنگر امامت جمعه و تبلیغ دین، یاد و نامی نیک از ایشان در خاطر مردم منطقه بر جای گذاشته است. اخلاق نیکو، فروتنی، تعهد دینی بصیرت،ولایت مداری و مردم‌داری ایشان، الگویی شایسته برای روحانیون و خدمتگزاران جامعه بود و فقدان این عالم گران‌قدر، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای خانواده محترم، مردم قدرشناس منطقه و جامعه روحانیت استان یزد به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، درگذشت این عالم وارسته را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه، روحانیت معظم، بیت مکرم، فرزندان و بستگان گرامی، شاگردان و ارادتمندان ایشان و مردم شریف و ولایتمدار بخش خضرآباد تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و برای خانواده معزز و تمامی بازماندگان، صبر جمیل، اجر جزیل و تسلای خاطر مسئلت دارم.

امید است خداوند متعال، خدمات و مجاهدت‌های خالصانه آن عالم فقید را ذخیره آخرت ایشان قرار دهد و روح پاکش را در جوار رحمت بی‌کران خود آرامش بخشد.

حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روز‌های اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.