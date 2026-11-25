رئیس سازمان امور اراضی کشور از پیشرفت مراحل اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و بر تسریع اجرای این قانون در استان‌ها تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، داور نامدار با اشاره به اهمیت راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون از اولویت‌های اصلی سازمان امور اراضی و مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در سیزدهمین نشست هماهنگی اجرای این قانون افزود: همه استان‌ها در مرحله نخست، قرارداد‌های مربوط را منعقد و عملیات اجرایی را آغاز کرده‌اند و تعدادی از استان‌ها نیز مراحل کار را به پایان رسانده‌اند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در مرحله دوم، عمده قرارداد‌ها در گروه معاملات بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: با توجه به تجربه کسب‌شده در مرحله نخست، انتظار می‌رود موانع اجرایی کمتری پیش روی استان‌ها باشد.

نامدار با تأکید بر زمان‌مند بودن اجرای این قانون خواستار اولویت‌بندی اقدامات و ارائه گزارش عملکرد استان‌ها حداکثر ظرف دو هفته آینده شد و افزود: عملکرد استان‌ها در جلسه‌ای وبیناری با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی و اعتبارات در استان‌ها تأکید کرد: با وجود این محدودیت‌ها، اهمیت قانون الزام ایجاب می‌کند همه بخش‌های مرتبط با اهتمام بیشتری اجرای این مأموریت ملی را دنبال کنند.