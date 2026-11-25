رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزیر آموزش و پرورش از تدوین چارچوبی برای ساماندهی برنامه درسی و منابع آموزشی مدارس بین‌الملل خبر داد و تأکید کرد: این چارچوب ضمن پایبندی به برنامه درسی ملی و حفظ هویت فرهنگی و ارزشی کشور، امکان انتخاب، متناسب‌سازی و تولید منابع آموزشی متناسب با نیاز‌های این مدارس را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در نشست با مدیران مدارس بین‌الملل دولتی و غیردولتی کشور به میزبانی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، با تشریح سیاست‌های جدید ساماندهی برنامه درسی و منابع آموزشی این مدارس، بر ضرورت انسجام محتوایی، توجه به اقتضائات مدارس و مشارکت مدیران و معلمان تأکید کرد.

وی با اشاره به جلسات کارشناسی مشترک میان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: تلاش شده است چارچوبی تدوین شود که ضمن ساماندهی برنامه درسی و منابع آموزشی، نیاز‌ها و شرایط خاص مدارس بین‌الملل را نیز مورد توجه قرار دهد.

لطیفی گفت: نظام آموزشی این مدارس بر مبنای نظام جاری تعلیم و تربیت رسمی کشور و با اعمال تغییرات و متناسب‌سازی‌های مورد نیاز شکل می‌گیرد. بر این اساس، آموزش زبان و ادبیات فارسی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران، در همه پایه‌ها الزامی است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌محوری را یکی از اصول اساسی این سیاست‌گذاری دانست و تصریح کرد: نقطه آغاز تصمیم‌گیری درباره محتوای آموزشی، کتاب درسی نیست؛ بلکه برنامه درسی، اهداف و انتظارات یادگیری است. ابتدا باید چارچوب و اهداف هر درس مشخص شود و سپس درباره انتخاب، متناسب‌سازی یا تولید منابع آموزشی تصمیم‌گیری کرد.

انعطاف در منابع آموزشی با حفظ چارچوب‌های مشترک

وی با اشاره به تقسیم‌بندی محتوای آموزشی مدارس بین‌الملل به سه حوزه زبان فارسی، زبان‌های خارجی و سایر دروس افزود: در حوزه زبان‌های خارجی و علوم پایه، امکان استفاده از منابع معتبر داخلی و بین‌المللی، با رعایت ملاحظات فرهنگی و آموزشی و انطباق با اهداف برنامه درسی، فراهم است.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در دروسی مانند مطالعات اجتماعی، ایران‌شناسی و اخلاق نیز استفاده از منابع داخلی متناسب‌سازی‌شده یا تولید محتوای جدید پیش‌بینی شده است. همچنین در فعالیت‌های مکمل مانند پژوهش، فناوری، سواد دیجیتال، هنر و مهارت‌های زندگی، انعطاف بیشتری برای طراحی و انتخاب محتوا به مدارس واگذار می‌شود.

لطیفی با تأکید بر ضرورت تنوع منابع آموزشی خاطرنشان کرد: برای یک عنوان درسی می‌توان از نسخه متناسب‌سازی‌شده کتاب‌های درسی ایران، منابع معتبر خارجی یا ترکیبی از این دو استفاده کرد. وقتی برنامه درسی محور تصمیم‌گیری باشد، نباید به متن یک کتاب خاص محدود شد.

وی مشارکت مدیران و معلمان را در این فرایند ضروری دانست و گفت: مدیران و معلمان باید در نیازسنجی، انتخاب، متناسب‌سازی و ارزیابی منابع آموزشی نقش مؤثر داشته باشند؛ چراکه این مشارکت به شناخت دقیق‌تر نیاز‌های مدارس و اجرای باکیفیت‌تر برنامه‌ها کمک می‌کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان، با تشریح مراحل اجرایی این طرح از تدوین راهنمای مرجع دروس، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی منابع تا تأیید نهایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران و معلمان، چارچوبی منسجم و در عین حال منعطف برای ارتقای کیفیت برنامه درسی و منابع آموزشی مدارس بین‌الملل فراهم شود.