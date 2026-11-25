دومین و آخرین روز مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان با معرفی برترین ها در یزد به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین و آخرین روز مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در ماده سرعت ۲۰۰ متر در بخش دختران و پسران و در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در مجموعه کاریزبوم یزد برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات و تیم‌های برتر به شرح زیر معرفی شدند:

نتایج انفرادی روز دوم – ماده سرعت ۲۰۰ متر

پسران نونهال:

مقام اول: کاظمی (مازندران)

مقام دوم: مزونی (مازندران)

مقام سوم: زاهدی (گیلان)

پسران نوجوان:

مقام اول: جمشیدی (لرستان)

مقام دوم: علی‌بابایی (فارس)

مقام سوم: باتوانی مهان (اصفهان)

دختران نونهال:

مقام اول: پالیزوان (لرستان)

مقام دوم: وروانی (مرکزی)

مقام سوم: جعفری (مازندران)

دختران نوجوان:

مقام اول: لچینانی (اصفهان)

مقام دوم: فردوسیان (مازندران)

مقام سوم: عباسی (گلستان)

نتایج نهایی تیمی در مجموع دو روز مسابقات:

بخش پسران:

مقام اول: اصفهان با ۱۳۳۵ امتیاز

مقام دوم: لرستان با ۱۱۹۵ امتیاز

مقام سوم: فارس با ۱۱۹۰ امتیاز

بخش دختران:

مقام اول مشترک: مازندران و لرستان، هر یک با ۱۴۷۵ امتیاز

مقام سوم: اصفهان با ۱۲۹۵ امتیاز

به این ترتیب، مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان پس از دو روز رقابت با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.