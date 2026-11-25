معرفی برترینهای رولر اسکی نونهالان و نوجوانان قهرمانی کشور
دومین و آخرین روز مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان با معرفی برترین ها در یزد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین و آخرین روز مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در ماده سرعت ۲۰۰ متر در بخش دختران و پسران و در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در مجموعه کاریزبوم یزد برگزار شد.
در پایان این رقابتها، نفرات و تیمهای برتر به شرح زیر معرفی شدند:
نتایج انفرادی روز دوم – ماده سرعت ۲۰۰ متر
پسران نونهال:
مقام اول: کاظمی (مازندران)
مقام دوم: مزونی (مازندران)
مقام سوم: زاهدی (گیلان)
پسران نوجوان:
مقام اول: جمشیدی (لرستان)
مقام دوم: علیبابایی (فارس)
مقام سوم: باتوانی مهان (اصفهان)
دختران نونهال:
مقام اول: پالیزوان (لرستان)
مقام دوم: وروانی (مرکزی)
مقام سوم: جعفری (مازندران)
دختران نوجوان:
مقام اول: لچینانی (اصفهان)
مقام دوم: فردوسیان (مازندران)
مقام سوم: عباسی (گلستان)
نتایج نهایی تیمی در مجموع دو روز مسابقات:
بخش پسران:
مقام اول: اصفهان با ۱۳۳۵ امتیاز
مقام دوم: لرستان با ۱۱۹۵ امتیاز
مقام سوم: فارس با ۱۱۹۰ امتیاز
بخش دختران:
مقام اول مشترک: مازندران و لرستان، هر یک با ۱۴۷۵ امتیاز
مقام سوم: اصفهان با ۱۲۹۵ امتیاز
به این ترتیب، مسابقات رولر اسکی قهرمانی کشور در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان پس از دو روز رقابت با معرفی نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان داد.