۲ هزار و ۱۰۰ مدرسه استان مرکزی به استقبال مدیریت مصرف انرژی رفتند
زنگ مدیریت مصرف انرژی همزمان در ۲ هزار و ۱۰۰ مدرسه استان مرکزی نواخته شد تا ۲۶۰ هزار دانشآموز با ایفای نقش سفیران مصرف بهینه، فرهنگ صرفهجویی در انرژی را به خانوادهها و جامعه منتقل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در مراسم نواختن زنگ مدیریت مصرف انرژی در مدرسه شاهد فاطمه ساعی اراک گفت: با همکاری مشترک آموزش و پرورش و شرکت گاز، ۲۶۰ هزار دانشآموز استان بهعنوان سفیران گاز و مصرف بهینه انرژی در خانوادهها و جامعه نقشآفرینی خواهند کرد.
عبدالرضا پیرحسینلو افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح انرژی و آگاهسازی دانشآموزان درباره ضرورت مدیریت مصرف اجرا میشود.