

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: حدود ۹ هزار خانواده با مادر ایرانی و پدر تبعه خارجی در خراسان رضوی شناسایی شده‌اند که پرونده‌های آنها در سال‌های گذشته راکد مانده بود. در کمتر از سه ماه، با پیگیری نیروی انتظامی، تمام این پرونده‌ها به‌روزرسانی شده است.

امیرالله شمقدری، افزود: بخشی از پرونده‌ها به دلایل امنیتی همچنان متوقف است و برخی خانواده‌ها یک یا دو فرزند دارند. امیدواریم در ماه‌های آینده روند رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۸، فرزندان زیر ۱۸ سال حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع خارجی، با درخواست مادر و در صورت نداشتن مشکل امنیتی، می‌توانند تابعیت ایرانی دریافت کنند.