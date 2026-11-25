دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن: هیچ‌گونه تصرف، تفکیک و ساخت‌وساز در اراضی وقفی مورد ادعا در تکیش تنکابن مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی مصطفی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، با تأکید بر اعتبار سند رسمی مالکیت دولت در اراضی مورد اختلاف منطقه تکیش، اعلام کرد: تا زمانی که سند مالکیت منابع طبیعی از طریق مراجع قضایی صالح ابطال نشده است، هرگونه ادعای مالکیت، خریدوفروش، تفکیک و ساخت‌وساز در این اراضی فاقد وجاهت قانونی است.

مهدی مصطفی‌پور با اشاره به اختلافات مطرح‌شده درباره مالکیت اراضی منطقه تکیش اظهار داشت: بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی اداره منابع طبیعی، سند رسمی مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی اداره منابع طبیعی صادر شده است و مطابق قانون، تا زمانی که این سند از سوی مرجع قضایی صالح ابطال نشود، معتبر و دارای اعتبار قانونی است.

وی افزود: دفتر موقوفه‌ای که با ادعای مالکیت این اراضی در شهرستان تنکابن فعالیت می‌کرد، با دستور قضایی پلمب شده است و اجازه نخواهیم داد فعالیت آن مجدداً در شهرستان از سر گرفته شود.

دادستان تنکابن با ابراز نگرانی از ادامه فعالیت‌های مرتبط با این موضوع در تهران گفت: متأسفانه گزارش‌هایی از خریدوفروش این اراضی در تهران دریافت شده است .

مصطفی‌پور با اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت‌های اعلام‌شده برای این زمین‌ها تصریح کرد: اینکه زمینی با ارزش تقریبی متری ۱۰ میلیون تومان، با قیمت یک میلیون تومان عرضه شود، موضوعی قابل تأمل است و ضرورت بررسی دقیق ادعا‌های مطرح‌شده را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه واقف باید مالک قانونی ملکی باشد که آن را وقف می‌کند، ادامه داد: تاکنون مالکیت ادعایی موقوفه برای این اراضی در مرجع قضایی صالح به اثبات نرسیده و سند رسمی منابع طبیعی نیز ابطال نشده است بنابراین صرف طرح ادعای وقف یا مالکیت، نمی‌تواند مبنای قانونی برای تصرف و معامله این اراضی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تنکابن با اشاره به بازدید میدانی خود از منطقه تکیش گفت: در این بازدید، وجود درختان جنگلی با قدمت بالا مشهود بود و هیچ‌گونه آثار و سوابق روشنی از تصرف یا فعالیت اشخاص که مؤید ادعا‌های مطرح‌شده درباره مالکیت خصوصی این اراضی باشد، مشاهده نشد.

مصطفی‌پور از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام برای خرید این زمین‌ها، از طریق مراجع رسمی و قانونی از جمله دادگستری، دادسرا و اداره منابع طبیعی، وضعیت ثبتی و مالکیت اراضی را به‌طور دقیق استعلام کنند تا سرمایه و دارایی آنان در معرض خطر قرار نگیرد.

وی در پایان با بیان اینکه موضوع معاملات گزارش‌شده در تهران از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محل وقوع معاملات مورد گزارش در تهران است، موضوع از حیث صلاحیت قضایی به مراجع مربوط در تهران و دادستانی کل کشور گزارش خواهد شد تا بررسی‌های لازم انجام شود.

دادستان تنکابن تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضایی شهرستان است و تا تعیین تکلیف قانونی و ابطال احتمالی سند رسمی، هیچ‌کس حق تصرف، تفکیک یا انجام ساخت‌وساز در این اراضی را نخواهد داشت.