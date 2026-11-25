مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان نمونه آزمایشی هوشمندسازی بنادر کشور، گفت: انتظار می‌رود با تلاش و همراهی همه بخش‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان، در سال آینده دستاورد‌های شاخصی در این حوزه رقم بخورد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمد شکیبی‌نسب در نشست شورای اداری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با قدردانی از تلاش کارکنان بنادر استان در شرایط جنگی اظهار کرد: مردم و کارکنان مناطق جنوبی کشور در شرایط بسیار سختی قرار داشتند و بندر بوشهر نیز بار‌ها هدف حملات قرار گرفت، اما استمرار فعالیت و ارائه خدمات در بنادر کشور پیام روشنی برای دشمنان و مسئولان ارشد نظام داشت که کارکنان این مجموعه با شجاعت و غیرت اجازه نخواهند داد فعالیت بنادر تحت هیچ شرایطی متوقف شود.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: این سازمان برای پاسخگویی به تحولات جدید، به پوست‌اندازی در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی نیاز دارد و تحقق این هدف با همت و همراهی همه کارکنان و مدیران مجموعه امکان‌پذیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی در بنادر کشور گفت: با توجه به تحولاتی که در حوزه حمل‌ونقل جهانی در حال وقوع است، سازگاری سازمان بنادر با این تحولات و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، تحول دیجیتال و هوشمندسازی از ارکان اصلی تغییر رویکرد این سازمان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان نمونه آزمایشی هوشمندسازی بنادر کشور، اظهار کرد: این انتخاب بر اساس ظرفیت کارشناسی، توانمندی‌های موجود و اقداماتی انجام شد که از گذشته در مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر آغاز شده بود.

شکیبی‌نسب افزود: طرح هوشمندسازی بندر بوشهر یک طرح ملی است که در سطح رئیس‌جمهور مطرح شده و معاون علمی رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌های مرتبط نیز درگیر آن هستند. این طرح در نشست‌های مختلف ارائه و تشریح شده و انتظار می‌رود همه ارکان اداره کل برای اجرای موفق آن همراهی کنند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی بندر بوشهر، گفت: روند اقدام‌ها تا کنون خوب بوده، اما انتظارات بسیار بیشتر از این است و لازم است با تلاش و شتاب بیشتری این مسیر دنبال شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر ظرفیت نیروی انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: من توانمندی همکاران این مجموعه را در بالاترین سطح ارزیابی می‌کنم و معتقدم انتظار عملکردی کمتر از ظرفیت واقعی آنان نباید داشته باشیم. به همین دلیل در پیگیری‌هایی که در نهاد ریاست جمهوری برای انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی انجام شد، بر توانمندی همکاران این مجموعه تأکید داشتم.

وی با قدردانی از پیگیری‌های عبدالسعید عباسی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این زمینه، افزود: اقدام‌های خوبی در حوزه هوشمندسازی انجام شده، اما این فعالیت‌ها برای بهره‌وری بیشتر به انسجام بیشتری نیاز دارد.

شکیبی‌نسب ادامه داد: نقشه راه این طرح نیز تدوین شده است، اما تنها تدوین برنامه و درج آن روی کاغذ کافی نیست و باید اجرای آن به نتیجه برسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر ضرورت توجه به بهره‌وری در همه بخش‌های فعالیت بنادر گفت: انتظار دارم موضوع بهره‌وری در تمام حوزه‌ها، از عملیات تخلیه و بارگیری گرفته تا مصرف انرژی و سایر فعالیت‌های بندری، مورد توجه قرار گیرد. بهره‌وری یک فعالیت مستمر است و باید فرهنگ بهبود مستمر که در قالب سیستم مدیریت یکپارچه دنبال شده، در همه بخش‌های سازمان نهادینه شود.

وی افزود: انتظار داریم پیشنهاد‌ها و اقدامات مؤثری در این زمینه ارائه شود تا بندر بوشهر به‌عنوان بندری چابک و توانمند با اتکا به ظرفیت بالای نیروی انسانی خود، دستاورد‌های قابل توجهی رقم بزند.

شکیبی‌نسب همدلی و همراهی همه بخش‌های سازمان را از الزامات تحقق تحول و نوآوری دانست و اظهار کرد: تحول و موفقیت زمانی در یک مجموعه اتفاق می‌افتد که همه ارکان آن همراه باشند و همدلی و هم‌راستایی به‌عنوان چارچوب اصلی فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت آمادگی بنادر برای شرایط مختلف، اظهار کرد: زمان وقوع حوادث قابل پیش‌بینی نیست، اما حفظ آمادگی و آمادگی برای مواجه شدن با شرایط اضطراری باید همواره مورد توجه باشد و کارکنان و مدیران باید احتمال وقوع شرایط بحرانی را در هر لحظه در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای تاب‌آوری بنادر بیان کرد: در سازمان بنادر و دریانوردی تلاش کرده‌ایم با چابکی و سرعت بیشتری به درخواست‌ها و مطالبات بنادر پاسخ دهیم و با توجه به شناختی که از ساختار سازمان و نیاز‌های بنادر دارم، انتظار می‌رود درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات خوبی در سازمان برای اصلاح فرآیند‌ها در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم تا نیمه نخست سال آینده تغییرات مؤثری در فرآیندها، ضوابط و دستورالعمل‌ها با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار خدمات صورت گیرد که تحقق این برنامه‌ها به همراهی مدیران و کارکنان بنادر نیز نیاز دارد.

شکیبی‌نسب با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز ذی‌نفعان و مشتریان سازمان گفت: کشور‌های پیشرو نیاز‌های مشتریان خود را به‌طور مستمر ارزیابی و بررسی می‌کنند از این رو لازم است با هوشیاری و تمرکز بیشتری دغدغه‌های مشتریان و ارباب‌رجوع رصد و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی بندر بوشهر در فعالیت‌های دریایی و بندری کشور، اظهار کرد: این بندر به دلیل پیشینه تاریخی خود در حوزه دریانوردی و بازرگانی دریایی، ظرفیت و جایگاه ویژه‌ای دارد از اینرو انتظار داریم مجموعه بنادر استان بوشهر با ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مؤثر، در بهبود فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات نقش‌آفرینی کند.