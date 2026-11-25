به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس مرکز ملی فرش ایران از نهایی شدن این سند خبر داد و بیمه قالیبافان، تأمین مواد اولیه، آموزش و توسعه بازار فروش را از محور‌های حمایتی آن اعلام کرد.

ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۱۴۰ هزار مترمربع فرش در استان، بر توسعه صنایع فرآوری پشم و حمایت از کارگاه‌های تولیدی تأکید کرد.

خلیقی رئیس سازمان صمت کردستان هم از برگزاری ۱۹ نمایشگاه تخصصی، صدور شناسنامه بین‌المللی فرش و ظرفیت هم‌مرزی با اقلیم کردستان عراق برای توسعه صادرات خبر داد.