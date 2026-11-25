وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت رفع موانع مالی و اجرایی پیش‌روی گردشگران خارجی، کارت گردشگری را گامی موثر در تقویت جایگاه ایران در بازار گردشگری بین‌المللی دانست و گفت: دستیابی به هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی، مستلزم توسعه زیرساخت‌های مالی، ارتباطی، حمل‌ونقلی و اقامتی و هم‌افزایی نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست رونمایی از کارت گردشگری که با حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، برگزار شد، با قدردانی از همراهی مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور، بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های مالی و پولی با الزامات توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: جامعه بانکی کشور در شرایط دشوار و بحرانی، مسئولیت خطیر مدیریت بخش مهمی از نظام پولی و اقتصادی کشور را برعهده داشته است و تلاش‌های مدیران و کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی شایسته قدردانی است.

صالحی‌امیری با تبیین جایگاه راهبردی گردشگری در منظومه ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار کرد: ایران از منظر سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و میراثی، در شمار کشور‌های برخوردار از ظرفیت‌های ممتاز جهانی قرار دارد و تنوع جاذبه‌های آن، زمینه‌ای گسترده برای توسعه بازار گردشگری بین‌المللی فراهم کرده است. بر همین مبنا، در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله این حوزه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تعیین شده است.

وی با اشاره به روند ورود گردشگران خارجی در سال‌های اخیر افزود: طی دو سال گذشته، شمار گردشگران ورودی به کشور به حدود ۱۲ میلیون نفر رسید و انتظار می‌رفت این روند با شتاب بیشتری تداوم یابد، اما شرایط جنگی و تحولات منطقه‌ای بر جریان ورود گردشگران تاثیر گذاشت. با این حال، توسعه گردشگری همچنان در دستور کار قرار دارد و باید با طراحی سازوکار‌های جدید، موانع پیش‌روی این صنعت را کاهش داد.

گردشگری؛ پیشران اشتغال، ارزآوری و بازسازی تصویر بین‌المللی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت نگریستن به گردشگری فراتر از یک فعالیت خدماتی و اقتصادی، این صنعت را از ظرفیت‌های مؤثر کشور برای ایجاد اشتغال، جذب منابع ارزی و تقویت سرمایه اجتماعی و تصویر بین‌المللی ایران دانست و تصریح کرد: گردشگر نه‌تنها منابعی از کشور خارج نمی‌کند، بلکه با ورود ارز، تقاضای اقتصادی ایجاد می‌کند و زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم را به حرکت درمی‌آورد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، حدود ۴۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در ۲۵ هزار مرکز اقامتی کشور ایجاد شده است و در کنار این اشتغال مستقیم، گردشگری از ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال در بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات، صنایع‌دستی، تولید و سایر فعالیت‌های وابسته برخوردار است.

صالحی‌امیری با اشاره به ابعاد فرهنگی و تمدنی گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگر حامل تجربه و روایت است. هر گردشگر خارجی با مشاهده مستقیم ایران، با واقعیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و تمدنی این سرزمین آشنا می‌شود و می‌تواند تصویری متفاوت از ایران را به جامعه خود منتقل کند.

وی افزود: هر گردشگر در حقیقت شاهدی زنده از ایران واقعی است و حضور او می‌تواند در برابر جریان ایران‌هراسی و تبلیغات منفی رسانه‌ای قرار گیرد. هنگامی که شهروندان کشور‌های مختلف با وجود فشار‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌های منفی، ایران را برای سفر انتخاب می‌کنند، این حضور خود واجد پیام فرهنگی و ارتباطی مهمی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر استمرار فعالیت‌های این حوزه در شرایط دشوار بین‌المللی گفت: با وجود تحریم‌ها، فشار‌های روانی و محدودیت‌های بین‌المللی، فعالیت‌های گردشگری کشور متوقف نشده است و تلاش می‌کنیم با شناسایی ظرفیت‌های جدید و گشودن مسیر‌های تازه، زمینه استمرار و توسعه ورود گردشگران خارجی را فراهم کنیم.

توسعه گردشگری زمینی؛ راهبرد تقویت بازار‌های منطقه‌ای و همسایگی

صالحی‌امیری در تشریح برنامه‌های وزارتخانه برای تنوع‌بخشی به بازار‌های هدف گردشگری، از آغاز برنامه‌ای برای توسعه ارتباطات و سفر‌های زمینی با کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: در قالب طرح «گذر از مرز با همسایگان»، بازار عراق در اولویت نخست قرار گرفته و پس از آن، توسعه ارتباطات گردشگری با کشور‌های همسایه شمالی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت جمعیتی و اقتصادی مناطق جنوبی عراق اظهار کرد: بیش از ۲۰ میلیون نفر در نوار جنوبی عراق زندگی می‌کنند و این جمعیت، بازار قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری خانوادگی میان دو کشور به شمار می‌رود. بر همین اساس، استانداران استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی با مسئولان استان‌های همجوار در عراق وارد گفت‌و‌گو شده‌اند تا زمینه طراحی و تسهیل مسیر‌های جدید تردد گردشگران فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در چارچوب این برنامه، تلاش می‌شود خانواده‌های عراقی بتوانند با خودرو‌های شخصی خود وارد ایران شوند و از طریق مسیر‌های زمینی و ظرفیت فرودگاه‌های استان‌های مرزی، از جمله آبادان، ایلام، کرمانشاه و ارومیه، سفر خود را به سایر مقاصد گردشگری کشور ادامه دهند.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت پرواز‌های داخلی پس از ورود گردشگران به استان‌های مرزی، امکان دسترسی آسان‌تر آنان به سایر نقاط کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند به توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری در مناطق مختلف ایران بینجامد.

کارت گردشگری؛ پیوند زیرساخت بانکی با الزامات رقابت‌پذیری گردشگری

صالحی‌امیری در تشریح ضرورت راه‌اندازی کارت گردشگری، تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به خدمات مالی و حذف دشواری‌های ناشی از حمل پول نقد را از الزامات ارتقای استاندارد خدمات سفر دانست و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته گردشگران خارجی با آن مواجه بودند، ضرورت حمل حجم قابل‌توجهی پول نقد برای پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل، اقامت، رستوران و خرید بود؛ مسئله‌ای که با شان، ظرفیت و انتظارات حرفه‌ای صنعت گردشگری ایران تناسب نداشت.

وی با اشاره به موانع اقتصادی و ارزی پیشین در مسیر اجرای این طرح افزود: اختلاف نرخ ارز و شکاف میان بازار‌های مختلف، از موانع اصلی تحقق این سازوکار در گذشته بود، اما با فراهم شدن زمینه‌های لازم، امکان بهره‌گیری از کارت گردشگری برای تسهیل مبادلات مالی گردشگران فراهم شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توضیح داد: بر اساس این سازوکار، گردشگرانی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند ارز موردنیاز خود را به شکل مناسب وارد چرخه مالی کنند، هزینه‌های سفر و خدمات موردنیاز را از طریق کارت بپردازند و در صورت باقی ماندن منابع، هنگام خروج از کشور آن را همراه خود ببرند.

صالحی‌امیری تاکید کرد: اهمیت این طرح در ارائه یک ابزار پرداخت خلاصه نمی‌شود، بلکه باید آن را بخشی از فرایند هوشمندسازی خدمات گردشگری، تسهیل تجربه سفر و ایجاد تناسب میان ظرفیت‌های گردشگری ایران و استاندارد‌های مورد انتظار گردشگران بین‌المللی ارزیابی کرد.

گردشگری سلامت؛ مزیت رقابتی ایران در بازار منطقه‌ای

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری سلامت را یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت بالای ارزآوری برای کشور دانست و با اشاره به تفاوت سطح هزینه‌کرد گردشگران در این بخش گفت: بر اساس برآورد‌های ما، میانگین هزینه‌کرد هر گردشگر ورودی حدود ۱۲۷ دلار است، در حالی که این رقم در حوزه گردشگری سلامت به حدود سه هزار دلار می‌رسد.

صالحی‌امیری با برشمردن سه مزیت اصلی ایران در بازار گردشگری سلامت اظهار کرد: برخورداری از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، گستردگی مراکز درمانی و ارائه خدمات پزشکی با هزینه‌ای پایین‌تر از بسیاری از کشور‌های دیگر، سه مزیت رقابتی مهم ایران در این عرصه است که می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه کشور در بازار منطقه‌ای و بین‌المللی گردشگری سلامت را فراهم کند.

وی ادامه داد: بیمارستان‌های کشور در حال حاضر پذیرای بیماران خارجی هستند و روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از مرز‌های جنوبی عراق وارد استان خوزستان می‌شوند که بخشی از آنان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی این استان مراجعه می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛ ضرورت عبور از محدودیت ظرفیت‌های موجود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به استمرار سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، حتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: برخلاف برخی فضاسازی‌ها، سرمایه‌گذاران ایرانی همچنان به کشور و آینده آن باور و دلبستگی دارند و سرمایه‌های خود را در داخل ایران حفظ کرده‌اند. این سرمایه‌گذاران با مشارکت در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، نشان می‌دهند که به آینده اقتصاد و ظرفیت‌های کشور امیدوارند و بر این باورند که ایران از شرایط دشوار کنونی عبور خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت آینده‌نگری در سیاست‌گذاری گردشگری افزود: ظرفیت فعلی اقامتی و خدماتی کشور برای تحقق اهداف بلندمدت این صنعت کافی نیست و دستیابی به اهداف تعیین‌شده، به‌ویژه جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی، مستلزم توسعه هدفمند زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت‌های اقامتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری است.

صالحی‌امیری همچنین با قدردانی از همکاری نظام بانکی در تامین مالی طرح‌های گردشگری گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از محل منابع مختلف، از جمله تسهیلات اشتغال و ظرفیت‌های قانونی، همکاری قابل‌توجهی داشته‌اند. حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری، به معنای پشتیبانی از یکی از بخش‌های مولد اقتصاد کشور و کمک به ایجاد اشتغال پایدار است.

وی از مدیران عامل بانک‌ها و مجموعه کارکنان نظام بانکی به دلیل همراهی در تامین مالی و حمایت از فعالان این صنعت قدردانی کرد.

رفع موانع اجرایی و تسهیل خدمات ارزی و ارتباطی گردشگران

صالحی‌امیری در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت پیگیری مستمر و بین‌بخشی برای رفع موانع اجرایی کارت گردشگری تاکید کرد و گفت: این طرح حاصل یک حرکت جمعی است که از مشهد آغاز شد و با همراهی مجموعه‌های مختلف به مرحله رونمایی رسید. اکنون ضروری است بانک مرکزی و همکاران معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارتخانه، مسائل و موانع احتمالی را به‌صورت مستمر شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین ارائه سیم‌کارت و خدمات ارتباطی به گردشگران خارجی را یکی دیگر از ضرورت‌های ارتقای کیفیت تجربه سفر عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشور‌های جهان، گردشگران به محض ورود امکان دریافت سیم‌کارت و استفاده از خدمات ارتباطی را دارند. ما نیز این موضوع را با نهاد‌های مسئول مطرح کرده‌ایم و وزارت ارتباطات با اصل این پیشنهاد موافقت دارد.

وی تصریح کرد: اجرای این برنامه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است تا گردشگران خارجی بتوانند در کنار بهره‌مندی از خدمات بانکی و مالی، از امکانات ارتباطی مناسب نیز برخوردار شوند.

صالحی‌امیری در پایان با قدردانی مجدد از بانک مرکزی، شبکه بانکی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در راه‌اندازی کارت گردشگری ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری‌های بین‌دستگاهی، رفع موانع اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز، این طرح به ابزاری موثر برای تسهیل سفر گردشگران خارجی، ساماندهی مبادلات ارزی و تقویت جایگاه صنعت گردشگری ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.