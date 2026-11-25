محورهای ارتباطی آبادان ـ خرمشهر و خرمشهر ـ آبادان در آبان‌ماه امسال بیشترین میزان تردد خودرو را در میان محورهای مواصلاتی خوزستان به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، گفت: بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، در آبان‌ماه امسال ۷۹۹ هزار و ۴۵۸ خودرو وارد استان شدند و ۸۰۲ هزار و ۶۳۷ خودرو نیز از خوزستان خارج شدند.

محسن حق‌نیا، افزود: محورهای خرمشهر ـ آبادان، آبادان ـ خرمشهر و اهواز ـ شوش در این مدت بیشترین میزان تردد خودرو را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده از پلاک خودروها ادامه داد: خودروهای دارای پلاک استان‌های تهران، اصفهان و لرستان بیشترین سهم را در میان خودروهای غیربومی ترددکننده در خوزستان داشته‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان،همچنین گفت: استان‌های لرستان، اصفهان و قم بیشترین مقاصد ثبت‌شده برای خودروهای دارای پلاک خوزستان در سایر نقاط کشور بوده‌اند.

حق نیا با اشاره به نقش سامانه‌های هوشمند در پایش وضعیت تردد افزود: اطلاعات این سامانه‌ها امکان شناسایی مسیرهای پرتردد، بررسی حجم سفرها و تحلیل الگوهای جابه‌جایی خودروها را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تحلیل مستمر داده‌های تردد در برنامه‌ریزی برای نگهداری راه‌ها، اولویت‌بندی اقدامات راهداری، مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان مؤثر است.