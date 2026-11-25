رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح کارت گردشگری گفت: فراهم کردن امکان دریافت این کارت در مبادی ورودی زمینی و هوایی کشور، یکی از الزامات موفقیت این طرح و انتقال فعالیت‌های مالی گردشگران خارجی از شبکه غیررسمی به شبکه رسمی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی‌اصغر شالبافیان در نشست رونمایی از کارت گردشگری که با حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به مطالعات و پیگیری‌های چندساله برای راه‌اندازی این خدمت گفت: با همکاری بانک مرکزی و مجموعه بانک‌های عامل، اقدامات اجرایی این طرح در حال پیگیری است و قرار است هفته آینده برنامه اقدام و نحوه همکاری بانک‌ها برای اجرای آن تشریح شود.

وی با تاکید بر ضرورت دسترسی گردشگران خارجی به کارت گردشگری از زمان ورود به کشور افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مبادلات مالی گردشگران در شبکه‌های غیررسمی انجام می‌شود و اگر قرار است این فعالیت‌ها به شبکه رسمی انتقال پیدا کند، باید امکان دریافت کارت در مبادی ورودی کشور، به‌ویژه پایانه‌های مرزی زمینی و فرودگاه‌ها، فراهم شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به انتخاب ۱۸ استان برای مشارکت در اجرای این طرح بیان کرد: هماهنگی‌هایی با استانداران و دستگاه‌های مرتبط در این استان‌ها انجام شده و این روند برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و عملیاتی شدن طرح ادامه دارد.

شالبافیان با اشاره به اهمیت تسهیل فرایند دریافت کارت برای گردشگران خارجی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از گردشگران ورودی کشور از سازوکارهای غیررسمی برای تامین و استفاده از منابع مالی خود بهره می‌برند. بنابراین، دسترسی آسان به کارت گردشگری در پایانه‌های ورودی می‌تواند نقش مهمی در هدایت این مبادلات به شبکه رسمی بانکی داشته باشد.

وی همچنین به برخی موانع اجرایی در دستورالعمل مربوط به صدور کارت گردشگری اشاره کرد و افزود: در آسیب‌شناسی مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی و بانک مرکزی، برخی الزامات موجود از جمله ضرورت دریافت کد فیدا مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای موجود در کشور، راهکارهای جایگزینی برای این الزام پیش‌بینی کرد.

شالبافیان توضیح داد: اطلاعات گذرنامه گردشگران خارجی هنگام ورود به کشور از طریق پلیس گذرنامه ثبت و قابل رهگیری است، از این رو پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی این است که با همکاری وزارت کشور، امکان استفاده از شناسه فراگیر یا جایگزینی آن با کد فیدا فراهم شود تا گردشگران بتوانند بدون طی فرایندهای طولانی اداری، کارت گردشگری دریافت کنند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: هدف این است که ضمن حفظ الزامات نظارتی و اطمینان از احراز هویت گردشگران، فرایند صدور کارت نیز به شکلی طراحی شود که با شرایط ورود و اقامت گردشگران خارجی تناسب داشته باشد.

وی در ادامه به ظرفیت استفاده از تجهیزات و سامانه‌های خودکار برای تسهیل ارائه خدمات در مرزها اشاره کرد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از دستگاه‌ها و زیرساخت‌های مکانیزه، بخشی از فرایندهای اجرایی را بدون نیاز به مداخله مستقیم نیروی انسانی انجام داد. تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیش‌بینی سازوکارهای فنی و اجرایی مناسب است.

شالبافیان با اشاره به ضرورت مشارکت شبکه بانکی و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان در اجرای کامل طرح، بر همکاری بانک‌های عامل، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای فراهم کردن امکان استفاده آسان گردشگران خارجی از خدمات مالی رسمی کشور تاکید کرد.