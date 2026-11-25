در راستای ارتقای امنیت عمومی و برخورد با مالخران و متخلفان، ۱۳ واحد صنفی در رسته ضایعات در محدوده رباط‌کریم و پرند مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی غرب استان تهران با اعلام خبر مهروموم ۱۳ واحد صنفی گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی و برخورد با سارقان، مالخران و متخلفان و همچنین ساماندهی صنوف بدون پروانه، عوامل اداره نظارت بر اماکن عمومی رباط‌کریم از تعداد ۱۸ واحد صنفی در رسته ضایعات در محدوده رباط‌کریم و پرند بازدید کردند.

معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی غرب استان تهران در ادامه افزود: پس از بازرسی‌ها، به دلیل نداشتن جواز کسب و عدم رعایت ضوابط انتظامی اماکن، با هماهنگی قضایی تعداد ۱۳ واحد متخلف مهروموم شدند.