نشست هماهنگی برگزاری مانور زلزله مدارس شهرستان بهاباد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و امدادی برگزار شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دبیرستان علوی این شهرستان صبح روز یکشنبه هشتم آذرماه میزبان این مانور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری مانور زلزله مدارس شهرستان بهاباد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و امدادی در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن بررسی نحوه اجرای مانور و تقسیم وظایف دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت افزایش سطح آگاهی، آموزش و آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، تأکید کردند.

بر اساس مصوبات این نشست، جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد آموزش‌های تخصصی در زمینه ایمنی، امداد و نجات و شیوه صحیح پناه‌گیری هنگام وقوع زلزله را به دانش‌آموزان ارائه خواهد کرد.

این مانور صبح روز یکشنبه هشتم آذرماه در دبیرستان علوی شهرستان بهاباد و با مشارکت دستگاه‌های امدادی و اجرایی برگزار می‌شود.

ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، افزایش توان مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و تقویت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مانور است.