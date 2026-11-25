­سامانه ثبت نام اسقاط کشنده‌های فرسوده (بند «پ» ماده ۵۹ قانون ساماندهی صنعت خودرو) برای متقاضیان جامانده، از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ آذرماه به مدت یک هفته، فعال خواهد شد.





به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده؛ به اطلاع متقاضیان می‌رساند، در راستای تعیین تکلیف جاماندگان ثبت‌نام سال ۱۴۰۵، سامانه ثبت‌نام خودرو‌های فرسوده از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵، به مدت یک هفته، جهت ثبت‌نام متقاضیان جامانده از فرآیند مذکور فعال خواهد شد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، به ثبت‌نام در سامانه (nnhk.ir) اقدام کنند؛ لازم به تأکید است: بازگشایی سامانه در بازه زمانی مذکور، صرفاً با هدف ثبت و احصای تعداد متقاضیان جامانده از فرآیند بند «پ» در سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

ثبت‌نام در سامانه، به‌هیچ‌وجه به منزله ایجاد حق، تعهد، تضمین یا انتظار برای ثبت سفارش، تخصیص سهمیه یا فراهم‌شدن امکان واردات خودرو نبوده و صرف ثبت‌نام، هیچ‌گونه حقی برای متقاضی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.

متقاضیان موظف‌اند در زمان ثبت‌نام، مفاد تعهدنامه دیجیتال مربوط به عدم ایجاد حق، تعهد یا انتظار برای ثبت سفارش در نتیجه ثبت‌نام در فرآیند اسقاط را مطالعه و تأیید نمایند.

تکمیل ثبت‌نام منوط به پذیرش مفاد تعهدنامه مذکور خواهد بود.

بدیهی است ثبت‌نام در بازه زمانی فوق، صرفاً در چارچوب شرایط اعلام‌شده بوده و متقاضیان می‌بایست پیش از اقدام به ثبت‌نام، نسبت به مفاد اطلاعیه و تعهدنامه دیجیتال آگاهی کامل داشته باشند.

ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور





