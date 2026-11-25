به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با پایان مسابقات انفرادی تنیس ساحلی، رقابت‌های ۴۰۰ امتیازی در جزیره کیش و در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس برگزار شد که در پایان برترین‌های بخش مردان و زنان این مسابقات معرفی شدند.

در این مسابقات که در مجموعه کی‌کلاب جزیره کیش برگزار شد، در بخش دونفره آقایان امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با غلبه بر مهدی بازگیر و بردیا محمدی به مقام قهرمانی رسیدند و در بخش بانوان نیز ساره هژبر و نیکی ثابتی با پیروزی مقابل نازنین انواری و یلدا حیدری عنوان قهرمانی را کسب کردند.

مدیریت این رویداد بر عهده کسری حجازی و سحر ارونی و سرداوری مسابقات بر عهده پویا کولائیان، سرداور بین‌المللی و دارای نشان سفید کشورمان بود.

میلاد کی‌مرام، رئیس کمیته تنیس ساحلی کشور نیز با حضور در این مسابقات از نزدیک روند فعالیت ورزشکاران را مورد بررسی قرار داد.

تنیس ساحلی از جمله رشته‌هایی است که در بین جوانان و علاقه‌مندان به این ورزش با استقبال خوبی مواجه شده که این حضور را می‌توان در مسابقات ساحلی مشاهده کرد.