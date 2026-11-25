مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار درباره فشار فزاینده بر منابع طبیعی کشور، از تبدیل ۴۳ درصد تالاب‌های ایران به کانون‌های گردوغبار خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در سومین نشست کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به پیامد‌های تخریب اکوسیستم‌های طبیعی گفت: حدود ۴۳ درصد تالاب‌های کشور بر اثر سوءمدیریت و خشکسالی به کانون‌های تولید گردوغبار تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی به حفاظت و احیای تالاب‌ها را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به گستره عرصه‌های آسیب‌دیده کشور افزود: حدود ۳۵ میلیون هکتار از عرصه‌های داخلی آسیب دیده‌اند که سالانه نزدیک به چهار میلیون تن گردوغبار تولید می‌کنند. همچنین ۷۰ میلیون هکتار عرصه آسیب‌دیده در کشور‌های پیرامونی نیز بر وضعیت گردوغبار کشور تأثیر می‌گذارد.

بازگیر با هشدار درباره فشار فزاینده بر منابع طبیعی اظهار کرد: با شیوه کنونی تولید، مصرف و سیاست‌گذاری، ردپای مصرف در ایران به حدود ۲.۷ هکتار عرصه به‌ازای هر نفر می‌رسد؛ در حالی که ظرفیت زیستی در دسترس کمتر از یک هکتار است. این آمار نشان می‌دهد فشار مصرف بر طبیعت ایران حدود سه برابر ظرفیت بازتولید آن است.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه ۱۰۷ ایران در میان ۱۷۷ کشور بررسی‌شده، این رتبه را بازتاب عملکرد مجموعه دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست بر اساس قانون اساسی وظیفه‌ای همگانی است و فعالیت‌های اقتصادی مخرب محیط زیست نیز مشمول ممنوعیت‌های قانونی می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به ارزش اکولوژیک و تاریخی درختان بلوط در زاگرس، برخی طرح‌های عمرانی و معدنی با رویکرد سودجویانه را تهدیدی برای سرمایه‌های طبیعی و بین‌نسلی دانست و گفت: برداشت لایه‌های متعدد زمین برای استخراج سنگ‌های تزئینی، نمونه‌ای از فعالیت‌هایی است که می‌تواند به تخریب منابع طبیعی منجر شود.

بازگیر در ادامه با تشریح سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: نسخه بازنگری‌شده این سند پس از پیگیری در شورای فرهنگ عمومی، در بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسید و ارتقای آگاهی عمومی، افزایش مشارکت مردم و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی از اهداف اصلی آن است.

وی افزود: این سند شامل ۱۵ راهبرد و ۷۹ اقدام در هشت حوزه است و برای اجرای آن، کارگروه ملی به ریاست معاون رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشکیل کارگروه استانی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان پانزدهمین استانی است که کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در آن با حضور ۲۳ تا ۲۴ دستگاه اجرایی و سه عضو حقیقی تشکیل می‌شود.

بازگیر بر ضرورت حضور مدیران کل دستگاه‌های عضو در جلسات، تشکیل دبیرخانه استانی و تدوین برنامه‌های اجرایی هر دستگاه برای انجام تکالیف تعیین‌شده در سند تأکید کرد.

وی آموزش محیط زیست را فراتر از برنامه‌های فوق‌برنامه مدارس دانست و خواستار گنجاندن مفاهیم محیط زیستی در محتوای اصلی کتاب‌های درسی شد. بازگیر همچنین به برگزاری ۲۲ هزار نفرساعت آموزش برای تعمیرکاران سامانه‌های تبرید با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با هدف حفاظت از لایه اوزون، اشاره کرد.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با انتقاد از غیبت برخی نهاد‌ها در نشست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد، تریبون‌های نماز جمعه و حوزه‌های علمیه در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و تقویت بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ خانه محیط زیست در کشور را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد.