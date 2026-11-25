به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی هوشمندی در نشست رسانه‌ای مربوط به این اجلاسیه اظهار داشت: در راستای ایجاد فضایی معنوی و آشنایی بیشتر با شهدا، فضاسازی محیطی و سالن برگزاری مراسم با استفاده از تصاویر شهدا، معرفی رشته هنری و محل شهادت آنان متناسب‌سازی خواهد شد تا حاضران پیش از ورود به سالن، با ابعاد مختلف زندگی این هنرمندان آشنا شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین با اشاره به رویکرد روایت‌گری در این مراسم افزود: جهت بازگویی دقیق زندگی و فعالیت‌های هنری شهدا، از کارشناسان و افرادی استفاده می‌شود که با این عزیزان هم‌نشینی داشته‌اند تا خاطرات و ابعاد کمتر شناخته‌شده فعالیت‌های آنان نیز در این اجلاسیه بازگو شود.

هوشمندی با یادآوری اینکه فرآیند شناسایی شهدای هنرمند از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: احتمال شناسایی شهدای هنرمند جدید در شهرستان‌های استان طی برگزاری این مراسم وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد که پس از برگزاری این اجلاسیه، تولید آثار فرهنگی، پادکست‌های تصویری و برنامه‌های خاطره‌گویی با محوریت شهدای هنرمند در دستور کار قرار خواهد داشت تا مسیر پاسداشت یاد و آثار این شهدا استمرار یابد.