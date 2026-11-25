فرمانده انتظامی گیلان، برتری تفکر بسیجی در نهاد‌های انقلابی را مایه موفقیت در مأموریت‌ها دانست و تأکید کرد: تعامل فراجا و سپاه سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

هم‌افزایی حداکثری فراجا و سپاه، سدی محکم در برابر دشمنان و تامین آرامش جامعه

هم‌افزایی حداکثری فراجا و سپاه، سدی محکم در برابر دشمنان و تامین آرامش جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن‌پور همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، با حضور در فرماندهی سپاه قدس گیلان، با سردار حمید دامغانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فرمانده انتظامی گیلان در این دیدار، با تبریک هفته بسیج و ادای احترام به مقام شامخ شهدای بسیجی، روحیه و تفکر بسیجی را حاکم بر تمامی سازمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه مجموعه فراجا دانست و گفت: هر جا تفکر بسیجی حاکم بوده، مأموریت‌ها با موفقیت دنبال شده است و همکاری‌ها و هماهنگی‌های میان فراجا و سپاه در گیلان مایه افتخار است.

سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این دیدار، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی استان در شهرستان‌ها و مرکز استان، سطح همکاری و هماهنگی میان فراجا و سپاه را حداکثری و الهام‌بخش توصیف کرد.

سردار دامغانی با اشاره به شرایط خاص کشور و تلاش‌های دشمن در قالب جنگ ترکیبی و عملیات روانی برای امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی، افزود: دشمن پس از بن‌بست در حوزه‌های راهبردی، تلاش می‌کند با برجسته‌سازی رسانه‌ای برخی رخداد‌های اجتماعی، اهداف امنیتی خود را دنبال کند پس ایجاد حداکثر هماهنگی و آمادگی مشترک میان نیرو‌های مسلح برای صیانت از آرامش مردم و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان از تکالیف مهم و مشترک ما است.