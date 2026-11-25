به گزارش خبرگزاری صداوسیما متن بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

*بسیج، تجلی اراده ملی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت راهبردی انقلاب اسلامی*

بسیج صرفاً یک سازمان یا تشکیلات نیست، بلکه تجلی یک اندیشه، فرهنگ و باور عمیق اجتماعی است؛ اندیشه‌ای که برخاسته از ایمان، مسئولیت‌پذیری، مردم‌باوری، ایثار و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده کشور است.

فرمان تاریخی حضرت امام خمینی "رضوان‌الله تعالی علیه" در تشکیل بسیج مستضعفین، در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ نقطه عطفی در تثبیت نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی و پایداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور بود.

بسیج در گذر حوادث و فراز و نشیب‌های چهار دهه گذشته، بار‌ها نشان داده است که هرگاه اراده، ایمان و همبستگی ملی در کنار یکدیگر قرار گیرند، دشوارترین تهدید‌ها و پیچیده‌ترین بحران‌ها نیز قابل‌عبور خواهند بود.

حضور حماسی بسیجیان در دوران دفاع مقدس، مشارکت مؤثر در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، امدادرسانی، مقابله با بلایای طبیعی، فعالیت‌های علمی و فرهنگی و صیانت از امنیت و آرامش جامعه، جلوه‌های ماندگار از این ظرفیت عظیم مردمی است.

امروز نیز در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تهدیدات پیچیده خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگر به روحیه بسیجی، ابتکار عمل مردمی، خودباوری ملی و فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیازمندیم.

در این میان، صیانت از شأن مردمی بسیج، تقویت روحیه خدمت به ملت، پرهیز از نگاه‌های محدودکننده و جناحی و گسترش میدان مشارکت و نقش‌آفرینی نسل جوان، از ضرورت‌های راهبردی استمرار پویایی و اثربخشی این نهاد ارزشمند است.

حزب مؤتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از مقام شامخ شهدای بسیجی و مجاهدت‌های ایثارگران این عرصه، بر این باور است که بسیج پشتوانه‌ای راهبردی برای اقتدار ملی، پیشرفت کشور و استحکام و پایداری سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است.

مبتنی بر این رویکرد، معتقدیم که بسیج در شرایط امروز، علاوه بر رسالت دفاعی و امنیتی، باید به پشتوانه‌ای ظرفیت‌افزا برای حل مسائل کشور، پیشرفت اقتصادی، عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل شود.