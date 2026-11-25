فیلم سینمایی «هور در آتش» به مناسبت تشکیل بسیج مستضعفان چهارشنبه ۴ آذر از شبکه نمایش پخش می‌شود و هم‌زمان، مجموعه «خانم یامامورا» با انتشار نخستین تصویر از حسین سلیمانی، مراحل پس‌تولید را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «هور در آتش» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد و تهیه‌کنندگی مهدی قلی‌پور، چهارشنبه ۴ آذر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رحمت به خط مقدم منتقل می‌شود و بابا عقیل به علت کهولت سن در پشت جبهه می‌ماند تا در انبار نان خدمت کند.

با آغاز حمله دشمن، رحمت فرصت نمی‌یابد برای دیدار با بابا عقیل به پشت جبهه بازگردد و بابا عقیل تصمیم می‌گیرد به خط مقدم برود. مهدی فقیه، محمدرضا رحمانی، محمدرضا مهدوی و علیرضا یزدان‌خواه در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

بازپخش «هور در آتش» پنجشنبه ۵ آذر ساعت‌های ۵ و ۱۳ پخش می‌شود.

همچنین ، تدوین مجموعه «خانم یامامورا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی به نیمه رسیده است و امیرشیبان خاقانی تدوین این مجموعه را بر عهده دارد.

هم‌زمان با ادامه مراحل پس‌تولید، نخستین تصویر از حسین سلیمانی منتشر شده است.

ساعد سهیلی دیگر بازیگر این مجموعه است که پیش‌تر تصویری از نقش‌آفرینی او منتشر شده بود.

«خانم یامامورا» محصول سیمافیلم است و مرکز سریال سوره تولید آن را بر عهده دارد.

این مجموعه روایتی عاشقانه از رابطه دختری ژاپنی و پسری ایرانی را به تصویر می‌کشد و اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است.