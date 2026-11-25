به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در تقویم دوران دفاع مقدس، نام‌هایی هستند که با شنیدنشان، تصویر رشادت و اخلاص در ذهن تداعی می‌شود. در سالروز شهادتش، به سراغ سرداری رفته‌ایم که دشمن بعثی از شنیدن نامش وحشت داشت؛ اما در میان رزمندگان، نماد تواضع و معنویت بود.

علی چیت‌سازیان، متولد سال ۴۱ در همدان، نوجوان با هوش، اما پر شوری که در مکتب انسان ساز دفاع مقدس، تبدیل به مکتبی انسان ساز شد.

در عملیات مسلم بن عقیل در حالی که فقط ۱۷ سال داشت، ۱۴۰ نیروی بعثی را از داخل خاک عراق به پشت جبهه منتقل کرد و شجاعتش را به رخ دشمن کشید.

سردار شادمانی نبوغ رزمی اش را کشف و سردار همدانی، به عنوان فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر انصارالحسین منصوبش کرد؛ مسئولیتی خطیر که نیازمند نفوذ در عمق خاک دشمن بود.

در عملیات‌های والفجر ۲، ۵، ۸ و کربلای ۴ و ۵ بار‌ها مجروح شد، اما هر بار با عزمی راسخ‌تر به میدان بازگشت. جمله‌ای از او به یادگار مانده که رهبر شهیدمان بار‌ها نقل کرده‌اند.(برای عبور از سیم خاردار دشمن باید از سیم خاردار نفس عبور کرد)

علی چیت‌سازیان در وصیت‌نامه‌اش نوشت: برای شهادت یا بهشت رفتن تلاش نکنید، برای رضای او کار کنید.

سرانجام، در چهارم آذر ۶۶ با اشک هایش پلی ساخت به سوی آسمان



