رئیس دادگستری شهرستان بهاباد از توقف فعالیت و مهر وموم یک واحد ذوب ضایعات ریخته‌گری به دلیل ایجاد آلودگی شدید زیست‌محیطی و رعایت نکردن الزامات ایمنی و بهداشت کار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعید رضاییان، گفت: در پی احراز تخلفات زیست‌محیطی و ایمنی در یک واحد ذوب ضایعات ریخته‌گری، فعالیت این واحد با دستور قضایی و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم متوقف و محل فعالیت آن مهر وموم شد.

وی با اشاره به دلایل این اقدام افزود: رعایت نکردن ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، ایجاد آلودگی شدید و بی‌توجهی به الزامات ایمنی و بهداشت کار، از جمله تخلفات احرازشده در این واحد بوده که ضرورت مداخله قضایی و توقف فعالیت آن را در پی داشته است.

رئیس دادگستری شهرستان بهاباد تصریح کرد: بر اساس دستور قضایی صادرشده، این واحد تا زمان رفع کامل نواقص و معایب، رعایت تمامی الزامات قانونی و ایمنی و دریافت مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، اجازه فعالیت نخواهد داشت.