به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم‌های مازندرانی لیگ برتر والیبال مردان عصر امروز در ششمین هفته این رقابت‌ها حالی به مصاف رقبای خود می‌روند که یکی برای استمرار صدرنشینی و دیگری برای کسب نخستین برد و خروج از بحران باید تلاش کنند

دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان ایران عصر امروز از ساعت ۱۶ به صورت همزمان در شهر‌های مختلف در حال برگزاریست که طبق برنامه تیم تازه‌وارد تهران‌بیشه چمستان در سالن ورزشی ایزدشهر از تیم پنجم جدول گروه نخست یعنی پاس گرگان میزبانی می‌کند و تیم صدرنشین مهرگان مازندران در اصفهان مهمان سپاهان است.

تهران‌بیشه چمستان که نخستین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه می‌کند، در پنج مسابقه اخیرش موفق به کسب برد نشده و قعرنشین جدول هشت تیمی گروه نخست رقابت‌هاست.

چمستانی‌ها تا کنون ۲ بازی را با نتیجه ۳ – ۰ واگذار کردند، در ۲ دیدار دیگر نیز با نتیجه ۳ – ۱ شکست خوردند و در یک مسابقه تا مررز برد پیش رفتند که با نتیجه ۳ – ۲ مغلوب شدند تا فقط یک امتیاز از پنج مسابقه کسب کنند.

حریف امروز تهران‌بیشه یعنی پاس گرگان در حال حاضر تیم پنجم جدول رده‌بندی گروه نخست است که از پنج مسابقه‌اش ۲ برد کسب کرد و هفت امتیاز به دست آورده است.

دیگر تیم مازندرانی این رقابت‌ها یعنی مهرگان مازندران نیز امروز از ساعت ۱۶ در اصفهان برای کسب پنجمین برد فصل و ادامه روند شکست‌ناپذیری به مصاف سپاهان رفت.

مهرگان با این‌که به دلیل حضور فولاد سیرجان در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا و برگزار نشدن مسابقه‌اش با این تیم، یک بازی کمتر از سایر تیم‌ها انجام داده با چهار برد و ۱۲ امتیاز صدرنشین گروه نخست است.