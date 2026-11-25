رئیس مرکز اقلیم‌شناسی و مدیریت بحران خشکسالی کشور با هشدار درباره محدودیت منابع آب، بر ضرورت انطباق توسعه شهر‌ها و توزیع جمعیت با ظرفیت اقلیمی مناطق تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم‌شناسی و مدیریت بحران خشکسالی کشور، با اشاره به ابلاغ سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ گفت: سازگاری با شرایط اقلیمی و مدیریت منابع آب باید به یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزی و توسعه کشور تبدیل شود و از افزایش بی‌رویه جمعیت در مناطقی که ظرفیت طبیعی تأمین آب ندارند، جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی دسترسی به آب، به‌ویژه آب سالم و بهداشتی را در بسیاری از مناطق جهان کاهش داده است، افزود: کشور‌هایی که در مناطق خشک و کم‌بارش قرار دارند، بیش از سایر مناطق در معرض پیامد‌های این تغییرات هستند.

وظیفه دسترسی به آب سالم را از مؤلفه‌های اساسی سلامت انسان دانست و گفت: این موضوع در شهر‌ها و کلان‌شهر‌های پرجمعیت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افت کیفیت آب و ناسالم بودن آن می‌تواند پیامد‌های بهداشتی گسترده‌ای برای ساکنان این مناطق به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز اقلیم‌شناسی و مدیریت بحران خشکسالی کشور با اشاره به اهداف سند راهبردی ملی سلامت و تغییر اقلیم اظهار کرد: این سند با هدف هماهنگی میان دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده است تا زیرساخت‌های لازم، توسعه آزمایشگاه‌ها و نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی تقویت شود.

وی پیش‌بینی وضعیت بارندگی، بررسی شرایط اقلیمی مناطق مختلف و ارائه اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی را از وظایف سازمان هواشناسی در اجرای این سند برشمرد و افزود: آمایش سرزمین و نحوه استقرار جمعیت نیز باید با توجه به ظرفیت منابع آب و شرایط اقلیمی هر منطقه انجام شود.

وظیفه با تأکید بر ضرورت هماهنگی توسعه شهر‌ها با منابع آبی، درباره گسترش کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان و سمنان گفت: این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه جدی قرار گیرد؛ زیرا متوسط بارندگی ایران حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم متوسط جهانی است و بسیاری از مناطق کشور دوره‌های طولانی خشکی را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: در مناطقی مانند تهران، پس از بارش‌های بهاری دوره‌ای طولانی از خشکی آغاز می‌شود و در برخی سال‌های اخیر، شروع بارش‌های پاییزی نیز به نیمه آبان موکول شده است. در چنین شرایطی باید منابع آبی حاصل از بارش‌های ماه‌های پربارش برای تأمین نیاز دوره خشک مدیریت شود.

این کارشناس اقلیم‌شناسی با بیان اینکه نمی‌توان ویژگی‌های اقلیمی مناطق خشک را تغییر داد، تصریح کرد: راهکار اصلی، سازگاری با این شرایط است؛ چراکه افزایش جمعیت و سرمایه‌گذاری بدون توجه به محدودیت‌های طبیعی، خسارت ناشی از خشکسالی و کمبود آب را بیشتر می‌کند. طبیعت ظرفیت مشخصی دارد و منابع آب یک منطقه نمی‌تواند بدون محدودیت پاسخگوی افزایش جمعیت و مصرف باشد.

رئیس مرکز اقلیم‌شناسی و مدیریت بحران خشکسالی کشور، انتقال اجباری جمعیت از شهر‌های بزرگ را راهکاری عملی و پایدار ندانست و گفت: همان‌طور که ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی در گذشته موجب مهاجرت جمعیت به تهران شد، می‌توان با ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد در مناطق دیگر، زمینه توزیع متعادل‌تر جمعیت را فراهم کرد.

وی سواحل مکران و مناطق جنوبی کشور را از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه اقتصادی و جمعیتی دانست و افزود: برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس با استفاده از فناوری شیرین‌سازی آب دریا، بخش مهمی از نیاز آبی شهر‌های ساحلی خود را تأمین می‌کنند؛ اما در ایران، به‌جای تمرکز بر توسعه متناسب با ظرفیت سواحل، آب شیرین‌شده با هزینه‌های بالای انرژی و انتقال به مناطق مرکزی و کویری منتقل می‌شود.

وظیفه انتقال آب شیرین‌شده به فاصله حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار کیلومتر را دارای هزینه‌های سنگین دانست و اظهار کرد: این رویکرد با ایجاد جاذبه‌های جدید جمعیتی در مناطق کم‌آب، فشار بر منابع طبیعی را نیز افزایش می‌دهد؛ بنابراین تصمیم‌های توسعه‌ای باید با شرایط کنونی اقلیم و تغییرات احتمالی آینده سازگار باشند.

وی با اشاره به روند تغییر شاخص‌های اقلیمی کشور گفت: به گفته وی، میانگین بارندگی سالانه ایران حدود ۲۳۵ میلی‌متر است و هر سال حدود یک میلی‌متر از این میزان کاسته می‌شود؛ از سوی دیگر، دمای کشور نیز با شیبی حدود نیم درجه سانتی‌گراد در هر دهه افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز اقلیم‌شناسی و مدیریت بحران خشکسالی کشور افزود: افزایش یک درجه‌ای دما می‌تواند میزان تبخیر و تعرق را حدود هفت درصد افزایش دهد. همچنین دمای کشور در حدود ۵۰ سال گذشته بین دو تا دوونیم درجه افزایش یافته که به گفته وی، ظرفیت تبخیر را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر کرده است.

وظیفه با هشدار درباره پیامد‌های افزایش تبخیر بر منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: نیاز آبی تهران از میزان آبی که طبیعت در اختیار این شهر قرار می‌دهد بیشتر است و این مسئله برداشت از منابع زیرزمینی را افزایش داده است؛ روندی که نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند، زیرا برداشت مستمر از آب‌های زیرزمینی، کمیت و کیفیت این منابع را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او در پایان بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت اقلیمی و منابع آبی کشور تأکید کرد.