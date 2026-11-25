به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر نقش راهبردی این نهاد مردمی در تقویت انسجام ملی، بازدارندگی و مقابله با تهدیدات ترکیبی دشمن، حضور حماسی مردم در رزمایش «جانفدایان» را جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب و نمادی از ناکامی دشمن در برابر اراده و مقاومت ملت ایران دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام والمسلمین طائب (دام عزه)

رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین

سلام علیکم

هفته بسیج، یادآور ابتکار ماندگار و دوراندیشانه حضرت امام خمینی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در تأسیس بسیج مستضعفین و تجلی اندیشه‌ای بنیادین در پیوند ایمان، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و حضور سازمان‌یافته مردم در صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی است. بسیج در منظومه فکری امام راحل، شجره طیبه و لشکر مخلص خداوند متعال و در نگاه امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، گفتمانی زنده و فراگیر و سرمایه‌ای برخاسته از متن ملت بود که ظرفیت‌های بی‌بدیل آن در عرصه‌های گوناگون دفاع، سازندگی، خدمت‌رسانی و پیشرفت کشور به ظهور رسیده است.

تجربه تاریخی انقلاب اسلامی، بویژه در جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی و دفاع جانانه ملت ایران در برابر تجاوز و جنایات دشمنان، بار دیگر نشان داد که قدرت ملی در هم‌افزایی توان دفاعی و بازدارندگی با سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و اراده جمعی ملت تبلور می‌یابد. حضور حماسی «مردم مبعوث‌شده ایران» و حضور پرشور و خیره‌کننده اقشار مختلف مردم در رزمایش «جانفدایان» این سرزمین و امادگی برای دفاع از میهن، پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، خونخواهی امام شهید انقلاب و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، جلوه‌ای ممتاز از این پیوند و نمودی روشن از عمق هویت مردمی و ظرفیت بسیج‌کنندگی جامعه ایرانی است که در کنار مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح، معادلات دشمن را در برابر اراده و مقاومت ملت ایران با ناکامی مواجه ساخت.

در شرایط پیچیده و خطیر کنونی و در مواجهه با تهدیدات ترکیبی و جنگ شناختی و اقتصادی دشمن، بسیج به‌عنوان یکی از ارکان راهبردی قدرت ملی، رسالتی خطیر در تحکیم وحدت و انسجام اجتماعی، تقویت آمادگی و تاب‌آوری ملی، تعمیق روحیه خودباوری و مقاومت، امیدآفرینی و صیانت از پیوند مستحکم مردم و نظام بر عهده دارد. تحقق این رسالت، مستلزم بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌ها و نصب‌العین قراردادن رهنمود‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است که می‌تواند افق‌های تازه‌ای از اقتدار، پیشرفت و همبستگی ملی را پیش روی کشور بگشاید.

اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به جنابعالی، آحاد بسیجیان مؤمن، تمامی مجاهدان این نهاد مردمی و ملت شریف و سرافراز ایران تبریک عرض نموده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امامین انقلاب و شهدای والامقام بسیج، به‌ویژه سردار شهید غلامرضا سلیمانی، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون این مجموعه پرافتخار را در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، صیانت از دستاورد‌های نظام و خدمت خالصانه به ملت بزرگ ایران مسئلت دارم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی