با همراهی مردم و برنامه‌ریزی دقیق، ناترازی انرژی در قزوین را مدیریت می‌کنیم

با همراهی مردم و برنامه‌ریزی دقیق، ناترازی انرژی در قزوین را مدیریت می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین ، با اشاره به مشکلات ارزی و تأمین سرمایه در گردش این مجموعه‌ها اظهار کرد: مشکلات مطرح‌شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود و تلاش می‌کنیم زمینه رفع آنها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در ماه‌های پیش رو گفت: یکی از مسائل مهمی که با آن مواجه خواهیم بود، ناترازی گاز و برق به‌ویژه در بخش صنعت است که برای مدیریت این شرایط، تمهیداتی پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در دستور کار قرار دارد.

استاندار تأکید کرد: باید مدیریت مصرف گاز و برق به‌گونه‌ای انجام شود که صنایع استان کمترین آسیب را ببینند. در همین راستا، جلسه‌ای برای بررسی شرایط و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهیم کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، ناترازی انرژی را مدیریت کنیم.

نوذری با درخواست همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی افزود: از مردم عزیز استان قزوین درخواست می‌کنم با کاهش دو درجه‌ای دمای محیط، به مدیریت مصرف گاز کمک کنند. همراهی مردم در کنار برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به استمرار فعالیت صنایع کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز مدیریت مصرف سوخت و استفاده درست از منابع انرژی، بخشی از مسئولیت ما در قبال کشور است و می‌توان آن را جلوه‌ای از دفاع از وطن و جان‌فدایی برای ایران دانست.