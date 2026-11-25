\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0641 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u06f1\u06f8 \u0633\u0627\u0644\u060c \u06f2\u06f2 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u06f6 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n