به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایران با کسب امتیاز ۷۱.۹ در شاخص یکپارچه توسعه پستی اتحادیه جهانی پست، در جایگاه هشتم جهان قرار گرفت و به جمع کشورهای برخوردار از سطح بالای توسعه پستی پیوست.

محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، با اعلام این خبر گفت: شاخص یکپارچه توسعه پستی بر اساس چهار مؤلفه قابلیت اطمینان، دسترسی، ارتباط و تاب‌آوری ارزیابی می‌شود و وضعیت زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات و ظرفیت توسعه شبکه‌های پستی کشورها را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های پیش روی صنعت پست کشور افزود: ارتقای جایگاه ایران در این شاخص، با وجود تنگناهای مالی، دو جنگ تحمیلی، قطعی اینترنت و ناپایداری ارتباطات بین‌المللی محقق شده است.

احمدی، عبور از روش‌های سنتی، استفاده از نوآوری و خلاقیت، مدیریت هوشمند فرایندها و افزایش بهره‌وری را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد شبکه پستی کشور دانست.

تغییر الگوی خدمات پستی در جهان

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تحولات صنعت پست در جهان گفت: کاهش مرسولات پست‌نامه، گسترش تجارت الکترونیک و افزایش تقاضا برای خدمات امانات پستی، از مهم‌ترین تغییراتی است که آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته وی، بر اساس آمار اتحادیه جهانی پست، حجم مرسولات پست‌نامه داخلی در جهان در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مرسوله و حجم مرسولات بین‌المللی به حدود یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون مرسوله رسیده است.

احمدی افزود: با وجود رشد بازار امانات پستی در پی توسعه تجارت الکترونیک، این افزایش هنوز نتوانسته است کاهش درآمدهای ناشی از افت حجم مرسولات پست‌نامه را به‌طور کامل جبران کند؛ مسئله‌ای که ضرورت تغییر مدل‌های درآمدی و کسب‌وکار شرکت‌های پستی را نشان می‌دهد.

تحول دیجیتال؛ مسیر آینده صنعت پست

مدیرعامل شرکت ملی پست، توسعه خدمات دیجیتال، بهره‌گیری از داده‌ها و هوش مصنوعی، بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های پستی را از ضرورت‌های رقابت در اقتصاد دیجیتال دانست.

وی با اشاره به دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ تأکید کرد: این دوره فرصت مهمی برای بازتعریف نقش صنعت پست و تقویت توان رقابتی شبکه‌های پستی در جهان است.

بر اساس گزارش اتحادیه جهانی پست، سوئیس در رتبه نخست شاخص توسعه پستی قرار دارد و کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن، اتریش و استرالیا نیز از جمله کشورهای پیشرو در این حوزه هستند. تایلند هم تنها کشور خارج از گروه کشورهای صنعتی است که در جمع ۱۰ کشور برتر این شاخص قرار گرفته است.