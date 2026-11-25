به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سفیر چین در ایران در نشست خبری با رسانه ها گفت: از سال جاری منطقه با تنش مواجه شده و طرف چینی به دنبال صلح و ثبات است و با یکسری از ابتکارات رئیس جمهور شی درصدد ایجاد ثبات در منطقه هستیم.

وی درباره آینده روابط دو کشور ایران و چین گفت: از دو دیدگاه باید بررسی شود یکی از دیگاه تاریخی که دو تمدن و دوستی دیرینه هستند و ارتباطات بیش از دو هزار سال برمی گردد و از لحاظ حقیقت هم ایران و هم چین عضو کشور‌های جنوبی ( جنوب جهانی ) هستیم و ظرفیت‌ها زیاد است و در ۵۵ سال گذشته و روابط دییلماتیک دو کشور سربلند از تحولات بیرون آمده‌اند.

توسعه پایدار به نفع مردم دو کشور و مطابق جهان جنوبی است. امسال دهمین سالگرد مشارکت راهبردی دو کشور است و به دنبال تقویت آن هستیم و در آینده روابط دو کشور پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

زونگ پی وو سفیر چین در ادامه افزود: مذاکرات شنژن به دلیل اینکه کشور‌های بزرگ و عضو سازمان ملل، به دنبال صلح و ثبات هستند و بر این موضوع تمرکز کرده اند هدف این مذاکرات را تمرکز بر تحولات منطقه‌ای و بین المللی اعلام کرد و گفت: در مذاکرات شنژن در این باره تبادل نظر شده است.

رهبران سه کشور اهداف راهبردی خود را روشن کردند و توقف درگیری‌ها و همکاری بر مبنای دوستی متقابل تاکید کردند، چین همواره بر برابری کشور‌ها صرف نظر از بزرگی یا کوچکی آن تاکید دارد. قدرت‌های بزرگ باید مسئولیت پذیری متناسب با جایگاه خود را بپذیرند و الگوی پیشگام همکاری باشند و بیانیه صلح این نشست هم اهمیت ویژه‌ای در عرصه جهانی دارد. چین از ایران و امریکا می‌خواهد از طریق مذاکره مشکلات خود را حل کنند و موضوع تنگه هرمز حل شود و یک رفاه در منطقه ایجاد شود.

سفیر چین درباره احتمال میانجیگری چین در موضوع یمن گفت : در شنژن درباره تحولات جهانی و ترویج صلح جهانی تبادل نظر کردند. خواستار حل اوضاع یمن و حفظ تمامیت ارضی یمن هستیم و در این زمینه چین نقش سازنده خود را ایفا می‌کند. طرف چینی از امنیت جهانی حمایت می‌کند تا صلح در منطقه ایجاد شود.