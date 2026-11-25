به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات گراپلینگ قهرمانی جهان ۲۰۲۶ باکو از امروز چهارشنبه ۴ آذر به میزبانی جمهوری آذربایجان در حال برگزاری است. ملی پوشان کشورمان در دور مقدماتی به مصاف حریفان خود رفتند.

نتایج دور مقدماتی به شرح زیر است:

در وزن ۵۸ کیلوگرم، امیرحسین رضایی مقابل حریفی از نیوزلند مسابقه را واگذار نمود و منتظر نتایج نهایی مسابقات است تا در صورت صعود حریف به فینال، در جدول مسابقات شانس مجدد قرار گیرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، پژواک زرین ماه در ثانیه شانزدهم مسابقه، حریف اوکراینی خود را از دور مسابقات حذف کرد تا در دور بعدی با برنده مسابقه ورزشکاران انگلیس و روسیه مبارزه کند.

در وزن ۸۴ کیلوگرم، سعید احمدوند حریف قزاقستانی خود را با نتیجه ۹ بر ۲ شکست داد و در دور بعدی با برنده رقابت انگلیس و روسیه مسابقه خواهد داد.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، محمد امین شکریان حریف یونانی خود را در ابتدای مسابقه شکست داد تا در رقابت بعدی با برنده مسابقه فرانسه و قزاقستان رو‌به‌رو شود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سجاد عزیزی حریف سنگین وزن خود از یونان را با نتیجه ۱۰ بر یک شکست داد تا در دور بعدی با برنده مسابقه اوکراین و روسیه پیکار کند.