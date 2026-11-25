به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته، تجمعات پرشوری در میدان‌ها و خیابان‌های شهرستان‌های استان تهران با هدف تجلیل از ایثارگری‌های نیروهای مسلح برگزار شد.

در این مراسم‌ها، مردم با اشاره به جانفدایی‌های نیروهای بسیج، سپاه و ارتش در دفاع از کشور، ضمن اعلام همبستگی ملی، بر عزم خود برای تلاش در مسیر ساختن و آبادانی ایران تأکید کردند.