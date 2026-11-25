به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان به منظور مقابله با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی، از دپوی مقادیری آرد خارج از شبکه توزیع در یکی از مناطق شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران بخش نظرکهریزی، محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند و مقدار ۹۲۰ کیلوگرم آرد را که به صورت غیرمجاز دپو شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: ارزش آرد‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال برآورد شده و متهم هم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است.