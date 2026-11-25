به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایشگاه جامع توسعه دریامحور و مکران گفت: این رویداد فرصتی راهبردی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، دریایی و ساحلی استان و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و فرامنطقه‌ای است. ‎

تولایی درباره نمایشگاه جامع توسعه دریامحور و مکران با محوریت اقتصاد دریایی و اقتصاد ساحلی افزود: این نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۰ آذر در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود و استان‌های ساحلی کشور فرصت دارند ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در معرض دید فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی تجاری، زنجیره‌های ارزش، دیپلماسی دریایی، مشارکت بخش خصوصی، توسعه پایدار و فناوری‌های دریایی از محور‌های اصلی این رویداد است، گفت: حضور در این نمایشگاه نباید فقط به معرفی فعالیت دستگاه‌های اجرایی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی و ارائه هدفمند ظرفیت‌ها، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تاکید کرد: ظرفیت‌های استان در حوزه شیلات، بنادر، صنایع دریایی، محیط زیست، کسب‌وکار‌های دریامحور و زنجیره‌های وابسته باید به شکلی حرفه‌ای معرفی شود تا امکان ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران و بازار‌های جدید فراهم آید.

تولایی همچنین توسعه گردشگری دریایی و ساحلی را از فرصت‌های مهم اقتصاد دریا دانست و گفت: ورزش‌های دریایی و ساحلی می‌توانند نقش مؤثری در رونق گردشگری، ایجاد کسب‌وکار و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های ساحلی استان داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق ساحلی تاکید کرد: میراث فرهنگی، هنر‌های سنتی، صنایع‌دستی دریایی، موسیقی و آیین‌های بومی مرتبط با دریا نیز بخشی از داشته‌های ارزشمند مازندران هستند که باید در کنار ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی به مخاطبان معرفی شوند.