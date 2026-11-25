مجید خزایی، بازیکن لیگ برتری فوتسال کشور، با توافق مسئولان باشگاه به تیم پترو اروند آبادان در لیگ دسته یک فوتسال کشور پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید خزایی با حضور در آبادان و توافق با مسئولان تیم پترو اروند، به جمع بازیکنان نماینده آبادان در رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کشور اضافه شد.

خزایی سابقه بازی در تیم‌های گیتی‌پسند اصفهان، گهر زمین سیرجان، فولاد زرند و مس سونگون ورزقان را در کارنامه ورزشی خود دارد و قرار است در نیم‌فصل دوم رقابت‌ها، پترو اروند را همراهی کند.

تیم فوتسال پترو اروند آبادان در مرحله نخست این رقابت‌ها از پنج دیدار، ۱۰ امتیاز کسب کرده است.

مرحله دوم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور از هفدهم ماه جاری آغاز می‌شود.