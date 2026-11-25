به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهور مازندران در بازدید از مرکز شماره‌گذاری پلاک خودروهای منطقه آزاد استان گفت: متقاضیان تعویض پلاک می‌توانند با مراجعه به سامانه نوبت‌دهی اینترنتی و ثبت‌نام در آن، برای دریافت نوبت اقدام کنند.

وی در این بازدید با حضور در جمع متقاضیان، از نزدیک در جریان روند ثبت‌نام، شماره‌گذاری و مشکلات مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به حجم مراجعات و تعداد متقاضیان افزود: شمار نیروهای خدمت‌رسان در این مرکز متناسب با تعداد مراجعه‌کنندگان نیست و برای تسریع در ارائه خدمات، از امروز نیروهای بیشتری به مجموعه اضافه می‌شوند.

بیگلری هدف از این بازدید را بررسی میدانی مشکلات، تسهیل خدمت‌رسانی به متقاضیان و سرعت‌بخشیدن به روند شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد در استان عنوان کرد