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رئیس پلیس راهور مازندران از متقاضیان دریافت پلاک منطقه آزاد خواست برای تعویض پلاک، از طریق سامانه نوبتدهی اینترنتی ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهور مازندران در بازدید از مرکز شمارهگذاری پلاک خودروهای منطقه آزاد استان گفت: متقاضیان تعویض پلاک میتوانند با مراجعه به سامانه نوبتدهی اینترنتی و ثبتنام در آن، برای دریافت نوبت اقدام کنند.
وی در این بازدید با حضور در جمع متقاضیان، از نزدیک در جریان روند ثبتنام، شمارهگذاری و مشکلات مراجعهکنندگان قرار گرفت.
رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به حجم مراجعات و تعداد متقاضیان افزود: شمار نیروهای خدمترسان در این مرکز متناسب با تعداد مراجعهکنندگان نیست و برای تسریع در ارائه خدمات، از امروز نیروهای بیشتری به مجموعه اضافه میشوند.
بیگلری هدف از این بازدید را بررسی میدانی مشکلات، تسهیل خدمترسانی به متقاضیان و سرعتبخشیدن به روند شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد در استان عنوان کرد