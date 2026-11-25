رئیس پلیس راهور فراجا مازندران: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «پلیس من» و ثبت‌نام در آن، نسبت به دریافت پلاک منطقه آزاد اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راهور فراجا مازندران، با حضور در مرکز شماره‌گذاری پلاک خودرو‌های منطقه آزاد مازندران، روند ارائه خدمات به متقاضیان را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، رئیس پلیس راهور استان ضمن حضور در جمع متقاضیان پلاک منطقه آزاد، با آنان به گفت‌و‌گو پرداخت و از نزدیک در جریان کم‌وکیفیت خدمات ارائه‌شده و روند ثبت‌نام و شماره‌گذاری قرار گرفت.

سرهنگ بیگلری با اشاره به فرآیند شماره‌گذاری اینترنتی پلاک خودرو‌های منطقه آزاد اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «پلیس من» و ثبت‌نام در آن، نسبت به دریافت پلاک منطقه آزاد اقدام کنند.

وی همچنین با توجه به حجم مراجعات و تعداد متقاضیان، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد نیرو‌های خدمت‌دهنده در این مجموعه نسبت به شمار متقاضیان کمتر است و بر همین اساس، در روز‌های آینده با افزایش نیروها، روند ارائه خدمات و شماره‌گذاری پلاک‌ها سرعت بیشتری خواهد گرفت.

رئیس پلیس راهور مازندران تأکید کرد: هدف از این بازدید، بررسی میدانی مشکلات، تسهیل فرآیند خدمت‌رسانی به متقاضیان و تسریع در انجام امور مربوط به شماره‌گذاری پلاک خودرو‌های منطقه آزاد استان است.