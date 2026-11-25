به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هشت بانک شامل بانک‌های ملت، سینا، رفاه کارگران، ملی ایران، قرض الحسنه مهر ایران، دی، شهر و صادرات ایران این خدمت را ارائه می‌کنند.

این خدمت در اجرای بند پ ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و نیز در راستای تسهیل خدمات پرداخت برای گردشگران خارجی به‌ویژه گردشگران درمانی و زائران اجرایی شده است. بر این اساس، تمام بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و دستگاه‌های خوددریافت/خودپرداخت و کیوسک نسبت به فروش کارت گردشگری با نرخ توافقی به گردشگران و زوار اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، کارت گردشگری نه تنها امکان شارژ مجدد دارد بلکه در هر مرحله شارژ می‌توان آن را تا معادل ریالی ۵ هزار یورو شارژ کرد. گردشگر خارجی پس از طی فرایند احراز هویت، امکان فعال‌سازی کارت بانکی را از طریق درگاه‌های غیرحضوری و مسیر‌های طراحی‌شده توسط بانک صادرکننده خواهد داشت و می‌تواند از ظرفیت این کارت در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرندگی در سراسر کشور و تمامی درگاه‌های اینترنتی استفاده کند.