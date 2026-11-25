معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، هماهنگی اسناد طرح جامع و تفصیلی تهران و شهر‌های پیرامونی با شبکه حمل‌ونقل را برای بهبود دسترسی شهروندان به خدمات و کاهش سفر‌های غیرضروری ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار گروه زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله آبادیان در حاشیه نشست بررسی طرح راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی مجموعه شهری تهران و البرز گفت: سازمان فضایی تهران و شهرهای پیرامونی باید در اسناد طرح جامع و تفصیلی با شبکه حمل‌ونقل هماهنگ شود.

وی افزود: این هماهنگی می‌تواند دسترسی شهروندان به خدمات را بهبود دهد و از ترددهای غیرضروری در سطح شهر بکاهد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از سفرهای تهران از شهرهای پیرامونی و حوزه پیرامونی انجام می‌شود، تأکید کرد: تنظیم روابط میان شهرهای مجموعه شهری و تعریف سازمان فضایی مشترک در اسناد فرادست ضروری است.