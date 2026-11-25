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شبکه سه سیما ، امشب مسابقه پاریسنژرمن و رم را از لیگ قهرمانان اروپا و جمعه ۶ آذر دیدار آلومینیوم اراک و پرسپولیس را از رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران بهصورت زنده پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیمهای پاریسنژرمن فرانسه و رم ایتالیا امشب ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
این دیدار از هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس برگزار میشود و برنامه «گزارش ورزشی» آن را با گزارشگری عباس قانع پوشش میدهد.
در اطلاعات ارائهشده، پاریسنژرمن با ۱۲ امتیاز از چهار بازی در رده دوم جدول و رم در جایگاه بیستوسوم قرار دارد.
همچنین ، دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و پرسپولیس جمعه ۶ آذر ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشود.
برنامه «فوتبال برتر» این مسابقه را با گزارش حامد ذوقی بهصورت زنده از شبکه سه پخش میکند.
در جدول لیگ برتر، پرسپولیس با ۲۷ امتیاز در جایگاه دوم و آلومینیوم اراک با ۱۸ امتیاز در رده ششم قرار دارد.