پخش زنده دیدار‌های آلومینیوم ـ پرسپولیس و پاری‌سن‌ژرمن ـ رم از شبکه سه

شبکه سه سیما ، امشب مسابقه پاری‌سن‌ژرمن و رم را از لیگ قهرمانان اروپا و جمعه ۶ آذر دیدار آلومینیوم اراک و پرسپولیس را از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به‌صورت زنده پخش می‌کند.