به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سرهنگ علی رحیمی گفت: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۲ خرمشهر هنگام گشت‌زنی هدفمند به ۲ موتورسوار مظنون شدند که متهمان با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند.

وی افزود: پس از تعقیب و گریز، متهمان در یکی از محلات متوقف شدند که در جریان این عملیات، یکی از سارقان با استفاده از سلاح به سمت مأموران تیراندازی کرد و با اقدام پلیس، فرد مسلح زمین‌گیر و هر ۲ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در بازرسی از متهمان و مخفیگاه آنان، یک قبضه سلاح دست‌ساز و تعدادی ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت داخل خودرو کشف شد.

سرهنگ رحیمی گفت: در بررسی‌های تکمیلی، تاکنون ۶ فقره سرقت داخل خودرو مرتبط با این متهمان شناسایی و کشف شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.