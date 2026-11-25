به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر فرحزادی با اشاره به حضور حدود ۲ هزار دانشجوی ورزشکار از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: این رویداد یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های دانشجویی کشور به شمار می‌رود و میزبانی آن فرصتی ارزشمند برای استان یزد است.

وی با بیان اینکه آثار این المپیاد فراتر از رقابت‌های ورزشی خواهد بود، افزود: امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و پویایی جامعه از مهم‌ترین دستاورد‌های مورد انتظار این رویداد است.

جانشین ستاد المپیاد با تأکید بر نیاز نسل جوان به تجربه کار گروهی، مشارکت اجتماعی، موفقیت و شادی جمعی اظهار داشت: ورزش یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار‌ها برای ایجاد چنین تجربه‌هایی در میان جوانان است.

فرحزادی ادامه داد: تلاش می‌کنیم این المپیاد در کنار برخورداری از استاندارد‌های فنی و کیفیت مطلوب برگزاری مسابقات، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی زمینه آشنایی شرکت‌کنندگان با فرهنگ و ظرفیت‌های استان یزد را نیز فراهم کند.

وی همچنین از تشکیل شورای عالی ورزش و پیگیری حمایت‌های استانی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد خبر داد و گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در استان برای میزبانی شایسته این المپیاد همکاری خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی، اصحاب رسانه و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آیین رونمایی از پوستر این المپیاد ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همراهی مجموعه‌های مختلف، یزد میزبان یکی از بهترین دوره‌های المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشد.