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جانشین ستاد برگزاری پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از برگزاری این رویداد ملی در هفته پایانی آذرماه به میزبانی استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر فرحزادی با اشاره به حضور حدود ۲ هزار دانشجوی ورزشکار از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور، گفت: این رویداد یکی از بزرگترین رویدادهای دانشجویی کشور به شمار میرود و میزبانی آن فرصتی ارزشمند برای استان یزد است.
وی با بیان اینکه آثار این المپیاد فراتر از رقابتهای ورزشی خواهد بود، افزود: امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و پویایی جامعه از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار این رویداد است.
جانشین ستاد المپیاد با تأکید بر نیاز نسل جوان به تجربه کار گروهی، مشارکت اجتماعی، موفقیت و شادی جمعی اظهار داشت: ورزش یکی از بهترین و کمهزینهترین راهکارها برای ایجاد چنین تجربههایی در میان جوانان است.
فرحزادی ادامه داد: تلاش میکنیم این المپیاد در کنار برخورداری از استانداردهای فنی و کیفیت مطلوب برگزاری مسابقات، با اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی زمینه آشنایی شرکتکنندگان با فرهنگ و ظرفیتهای استان یزد را نیز فراهم کند.
وی همچنین از تشکیل شورای عالی ورزش و پیگیری حمایتهای استانی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد خبر داد و گفت: دستگاهها و سازمانهای مرتبط در استان برای میزبانی شایسته این المپیاد همکاری خواهند کرد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان ادارهکل ورزش و جوانان، هیئتهای ورزشی، اصحاب رسانه و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین رونمایی از پوستر این المپیاد ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همراهی مجموعههای مختلف، یزد میزبان یکی از بهترین دورههای المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور باشد.