مسئول مطالعات شهرسازی طرح راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی تهران و البرز گفت: این طرح با بهبود دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، به توزیع متوازن خدمات و کاهش ترافیک کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم زرگری مرندی، افزود: ساماندهی سکونت در شهرهای حومه تهران، نیازمند هماهنگی میان حمل‌ونقل، کاربری زمین و مراکز اشتغال است؛ از این‌رو توسعه خطوط ریلی می‌تواند به تحقق اهداف تمرکززدایی و پالایش عملکردی منطقه کمک کند.

وی ادامه داد: انتقال بخشی از سفرها از خودروی شخصی به شبکه ریلی، موجب کاهش ازدحام در محورهای ورودی تهران، مصرف انرژی و آثار زیست‌محیطی خواهد شد. همچنین کریدورهای پیرامونی با اتصال شهرهای منطقه به یکدیگر، توازن دسترسی و حمل‌ونقل را تقویت می‌کنند .