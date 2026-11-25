به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، در نخستین کنفرانس بین‌المللی چارچوب جهانی مواد شیمیایی (GFC) که از ۱۶ تا ۲۰ نوامبر در ژنو برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از گروه منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه، برای یک دوره سه‌ساله به عضویت هیئت اجرایی صندوق حمایت مالی این چارچوب انتخاب شد.

صندوق حمایت مالی چارچوب جهانی مواد شیمیایی، یکی از سازوکار‌های مهم تأمین منابع مالی برای تحقق اهداف این چارچوب و حمایت از کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های دارای اقتصاد در حال گذار است. این صندوق با هدف تقویت ظرفیت‌های ملی، توسعه زیرساخت‌های مدیریت ایمن مواد شیمیایی و پسماند‌ها و تسهیل دسترسی به دانش و فناوری فعالیت می‌کند.

عضویت جمهوری اسلامی ایران در هیئت اجرایی این صندوق، فرصت مهمی برای مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اولویت‌بندی و تخصیص منابع مالی و برنامه‌های حمایتی فراهم می‌کند و امکان پیگیری مؤثرتر نیاز‌ها و اولویت‌های کشور‌های در حال توسعه، به‌ویژه کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه را تقویت خواهد کرد.

در جریان این کنفرانس، موضوعاتی از جمله تأمین منابع مالی پایدار، انتقال فناوری، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، ارتقای ظرفیت‌های ملی و تدوین شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در زمینه مدیریت ایمن مواد شیمیایی و پسماند‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با تصمیم کنفرانس مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا پایان سال ۲۰۳۵، استمرار حمایت‌های مالی از اجرای اهداف چارچوب تضمین شد.

انتخاب جمهوری اسلامی ایران در این سازوکار بین‌المللی، گامی مهم در جهت تقویت حضور و مشارکت مؤثر کشورمان در فرآیند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی مرتبط با مدیریت ایمن مواد شیمیایی و پسماند‌ها و پیگیری اصولی همچون عدالت در دسترسی به منابع مالی، تأمین حمایت‌های کافی و مؤثر، انتقال فناوری و توجه به شرایط و نیاز‌های کشور‌های در حال توسعه به شمار می‌رود.