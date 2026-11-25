به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله ناصری در پیامی درگذشت امام جمعه خضرآباد شهرستان اشکذر استان یزد را تسلیت گفت. در پیام آیت الله ناصری آمده است:

بسم الله الرحمان الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت روحانی وارسته و مجاهد، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی را به مردم شریف و ولایت‌مدار بخش خضرآباد تسلیت عرض می‌کنم.

با الهام از آموزه‌های رهبر شهید (قدس الله نفسه زکیه) مبنی بر اینکه: «روحانیت باید در خدمت مردم و در کنار آنها باشد»، آن مرحوم در طول سالیان متمادی، با روحیه‌ای خدمتگزار و مخلص، در کنار مردم حضور داشت و نماز جمعه را بستری برای خدمت به جامعه ساخت و عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و هدایت مردم نمود.

ضایعه فقدان آن عالم پرهیزکار را محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، بیت شریف آن مرحوم و همه بازماندگان و وابستگان و ارادتمندان خصوصاً مردم قدردان بخش خضر آباد تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق برای آن عالم وارسته علو درجات و حشر با اهل بیت علیهم السلام و برای بازماندگان طول عمر با عزت و صبر و اجر فراوان مسالت دارم.

محمد رضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روز‌های اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.