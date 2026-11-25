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آیت الله ناصری در پیامی درگذشت امام جمعه خضرآباد شهرستان اشکذر استان یزد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله ناصری در پیامی درگذشت امام جمعه خضرآباد شهرستان اشکذر استان یزد را تسلیت گفت. در پیام آیت الله ناصری آمده است:
بسم الله الرحمان الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت روحانی وارسته و مجاهد، حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی را به مردم شریف و ولایتمدار بخش خضرآباد تسلیت عرض میکنم.
با الهام از آموزههای رهبر شهید (قدس الله نفسه زکیه) مبنی بر اینکه: «روحانیت باید در خدمت مردم و در کنار آنها باشد»، آن مرحوم در طول سالیان متمادی، با روحیهای خدمتگزار و مخلص، در کنار مردم حضور داشت و نماز جمعه را بستری برای خدمت به جامعه ساخت و عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و هدایت مردم نمود.
ضایعه فقدان آن عالم پرهیزکار را محضر حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف، بیت شریف آن مرحوم و همه بازماندگان و وابستگان و ارادتمندان خصوصاً مردم قدردان بخش خضر آباد تسلیت عرض میکنم و از درگاه حضرت حق برای آن عالم وارسته علو درجات و حشر با اهل بیت علیهم السلام و برای بازماندگان طول عمر با عزت و صبر و اجر فراوان مسالت دارم.
محمد رضا ناصری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد
حجتالاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سالها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روزهای اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.