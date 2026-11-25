آیین تجلیل از مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم با حضور رئیس جمعیت و نماینده ولی فقیه در هلال‌احمر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تجلیل از مادران و همسران شهدای امدادگر جنگ تحمیلی دوم و سوم با حضور رئیس جمعیت و نمایندگی ولی فقیه در هلال‌احمر امروز، چهارشنبه، ۴ آذر، برگزار شد.

در این مراسم رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: مادران و همسران شهدا با الهام از سیره حضرت فاطمه (س) امروز در میدان به شکل درخشان حاضر هستند. حضرت فاطمه (س) در جریان فدک نشان داد که چگونه می‌توان برای حق مطالبه‌گری کرد. امروز همسران و مادران شهدا نیز در این راه به خوبی گام برمی‌دارند.

پیرحسین کولیوند افزود: ایثار، شجاعت، مسئولیت‌پذیری، همدلی، صبر، پایداری و حفظ کرامت آسیب‌دیدگان در عمل شهدا همواره دیده می‌شد و این ویژگی‌ها با پرورش مثال‌زدنی مادران شهدا شکل گرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در جنگ اخیر سخت‌ترین لحظات را به چشم دیدیم، اما امدادگران با شجاعت تمام به دل آتش می‌زدند و به یاری مردم می‌شتافتند. امدادگران دهه هفتادی و هشتادی لحظه‌ای در جنگ عقب ننشستند و دل به خطر می‌زدند تا جان یک نفر را نجات دهند.

کولیوند تصریح کرد: امدادگران بیش از ۷ هزار نفر را زنده از زیر آوار خارج کردند و این امر ممکن نبود مگر با شجاعت نجاتگران و امدادگران هلال‌احمر که هیچگاه در نجات مردم درنگ نکردند.

گفتنی است، در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم ۹ امدادگر جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز به درجه رفیع شهادت رسیدند.